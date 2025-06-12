港車北上近年成本港車主熱話，內地車企之一廣汽（2238）表示，正逐步打通服務鏈條，保障消費者從香港到內地的用車需求。該公司另指，計劃2028年前在香港建成300座超充樁，同時正推動與如祺出行相關合作事宜，致力為香港出行市場打造更便利的出行生態。
廣汽在港現有AION V、HYPTEC HT、GAC E9等新能源車型，該公司透露，小型車AION UT也將在年內正式面向本港市場銷售。
自2024年1月進入香港市場以來，廣汽已經在香港開設了1家品牌中心、7家陳列室以及2家售后服務中心。該公司表示。計劃今年在港增設1家服務中心及1家陳列室，以完善渠道網絡。此外該公司還推出車主APP，並選擇在港首發上線，令車主可實現對車的一鍵掌控。
出海方面，廣汽指，目前公司在馬來西亞、泰國、印尼等國家的工廠已投產，均全面貫徹廣汽生產方式和全球質量保障體系、智能化生產體系與嚴苛品控標準，確保每一台下線產品都具備廣汽全球統一質素。
另一邊廂，廣汽旗下高域今日（12日）發布首款量產型無人駕駛多旋翼飛行汽車AirCab，號稱「半電15分鐘充滿」、「25分鐘快速充電」，售價不超過168萬元人民幣，並已接受預訂。預計最快2025年底啟動空地聯運的示範探索，2026年底完成適航取證並啟動量產。
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