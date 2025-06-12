內地車企奇瑞汽車董事長尹同躍表示，今年2月已正式向港交所遞交上市申請，冀將香港作為公司邁向國際資本市場新起點。他還稱，未來香港將成為奇瑞全球金融中心、資本中心、創新高地等，加快走向全球，亦希望在香港建立製造中心。
尹同躍在香港出席新車發布會時表示，香港積極發展新興產業，公司亦有在飛行汽車、人形機械人等方面佈局，希望與香港合作發展新質生產力，加快新型工業化，促進香港經濟結構優化。
奇瑞今年首5個月銷量按年升14%至近102.7萬部，當中出口佔約44萬部。奇瑞汽車總裁助理陳春青表示，近幾年海外市場實際增長非常快，公司今年海外銷售目標為140萬至150萬輛，未來計劃將出口量提升至200萬輛，相信有能力及實力達成相關目標。
談及環球關稅戰時，陳春青表示，當前關稅措施預計會影響公司在國際市場的發展，但整體並不影響公司出海的堅定想法。他表示，正持續進入歐洲及右軚車市場，未來或會在海外擴張產能，但要考慮市場及經濟因素。
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