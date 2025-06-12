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港股見兩周最大跌幅 恒指收市跌331點 科指跌2.2% 北水流入增3倍

特朗普計劃一兩周內向貿易伙伴致函設定單邊關稅稅率，重燃貿易緊張局勢，美期、歐股、日股、台股續跌，韓股、A股則上升。中生製藥（1177）創逾三周最大漲幅，高管透露將有重磅對外授權交易。藥股普遍上升。

港股三大指數見兩周最大跌幅，大市成交升3%至2444億，北水交易成交額大增14%至1297億，創1個月高，佔港股成交比升至26%，逾一周高。北水流入亦大增3倍至55億。

彭博社分析稱，恒生滬深港通AH股溢價指數再度落至130以下，且創下2020年6月以來的新低，這意味對於兩地上市的股票，A股對H股的溢價已明顯回落，一些投資者可能會將目光再度轉向A股，使得港港在短期因資金流再平衡面臨一定回調。

恒指今早低開143點，高位跌78點，低位跌364點，高低波幅286點。上升股份比例為32.15%，下跌為34.97%，無升跌為32.86%。

恒指收市跌331點或1.36%，報24035點，大市成交金額2444億元，較上日增加3.93%，是6月10日2503.39億元成交後最多；國指跌135點或1.53%，報8729點。恒生科技指數收報5331點，跌2.2%。

藍籌股成交金額1007.97億元，佔大市成交41.24%；科指成份股成交金額662.12億元，佔大市成交27.09%；國指成份股成交金額861.44億元，佔大市成交35.24%。

24隻雙櫃台股，總成交0.94億元人民幣，相當於約1.03億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.65%，至133.15億元，佔大市成交5.44%。牛熊證成交金額60.95億元，減少18.99%；窩輪成交金額72.19億元，減少4.32%。

藍籌26隻升，56隻下跌，3隻無升跌。中生製藥（1177）升19.29%，收報5.69元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌6.39%，收報8.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報36.6元，升6.09%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報76.35元，跌6.66%。

恒指下試10天線(23806.04點)。科指下試10天線(5292.75點)。

北水南下合計淨流入55.85億元，較上日增加305.81%，淨流入金額是6月10日75.9億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入597.78億元，對上一次連續12日淨流入是4月8日。北水本月累計流入301.96億元，按月減少33.81%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1297.35億元，較上日增14.83%，是5月12日後收市新高。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的24.01%增至26.54%，是6月2日後收市新高，當日報32.65%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.5%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.67%。低見24002.42點，是6月9日23957.96點後最低。收市報24035.38點，是6月6日後收市新低，當日報23792.54點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.41%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.11%。低見5319.98點，是6月6日5245.45點後最低。收市報5331.33點，是6月6日後收市新低，當日報5286.52點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.68%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見8716.81點，是6月10日8701.19點後最低。收市報8729.96點，是6月6日後收市新低，當日報8629.75點。第1日陰燭。

午後消息股表現

騰訊（0700）擬收購Nexon 已故創辦人持股。收報510元，跌1.54%。

廣汽豐田與小米汽車合作 廣汽（2238）曾升一成。收報2.92元，升4.29%。

小米（1810）收報52.2元，跌3.51%。

廣汽計劃2028年前在港建成300座超充樁 另擬伙如祺出行進軍本港網約車市場

Club Med總裁稱將於2026年上半年巴黎上市。復星（0656）收報4.68元，無升跌。

螞蟻集團據報計劃在新、港、盧森堡申請穩定幣牌照。阿里巴巴（9988）前員工萬字長文揭「大公司病」 馬雲親回應。收報114.6元，跌3.21%。

迷策略（2440）MemeStrategy今以新名稱買賣 股價曾彈26%。收報2.11元，升21.26%。

港交所（0388）月底起推「金鑼」巡遊香港各區 市民可打卡或cosplay「紅衫仔」交易員。收報411.4元，跌2.14%。

德永佳（0321）全年盈利跌12% 末期息削半至1仙另派特別息5仙。收報0.67元，升6.35%。

中生製藥（1177）曾升逾17% 據報將有重磅對外授權交易。創52周高，見5.73元，收報5.69元，升19.29%。

今早及隔晚消息股表現

據報債權人希望新世界（0017）增加信息披露。收報5.06元，跌1.56%。

地平線機器人（9660）折讓約6%配股 籌46億元。收報7.15元，跌3.9%。

新城發展（1030）建議發行美元計值優先票據 料成兩年來首發美元債內房。收報2.27元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）創52周高，見12.46元，收報12.28元，升2.16%。

健倍苗苗（2161）創52周高，見2.71元，收報2.59元，跌0.77%。

德永佳集團（0321）收報0.67元，升6.35%。

智富資源投資（0007）停牌。

新世紀醫療控股（1518）及六名董事遭聯交所譴責並採取紀律行動。收報1.17元，無升跌。

煤氣（0003）辦首屆智創綠燃爐具設計比賽，部份設計已在本地餐廳應用。收報6.75元，跌0.44%。

京東（9618）今派吉祥物到沙田跳舞快閃「謝票」因該區近兩月訂單量最高。收報131.4元，跌1.87%。

何猷龍家族申請新濠國際（0200）額外供股涉資約3億元。收報3.43元，跌2.83%。

電訊數碼（6033）料全年盈利倒退逾六成至不少於2100萬元。收報0.66元，跌4.35%。

傳承教育（8195）擬斥最多3000萬元投資加密貨幣，委鄧聲興等任投資委員會成員。收報1.39元，跌2.11%。

中國平安（2318）完成發行近118億零息可轉換債。收報48.55元，跌0.41%。

匯彩（1180）股價暴跌翌日主席陳捷逾25萬元增持股權。收報1元，升8.7%。

平保增持農行（1288）。創上市新高，見5.63元，收報5.55元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見123元，收報120.5元，升7.59%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.54元，收報13.02元，跌1.21%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.5元，收報7.38元，跌0.4%；德林國際（1126）創上市新高，見10.16元，收報8.9元，跌1.11%；招金礦業（1818）創上市新高，見21.45元，收報20.85元，升2.96%；重慶銀行（1963）創上市新高，見8.86元，收報8.74元，升3.55%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見73.7元，收報72元，升1.48%；貝克微（2149）創上市新高，見80元，收報73元，升4.29%；康耐特光學（2276）創上市新高，見38.35元，收報37.9元，升6.61%；華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，創上市新低，見0.67元，收報0.67元，跌19.28%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.14元，收報2.05元，跌0.49%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見17.48元，收報17.18元，升7.51%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見34.9元，收報34元，升7.94%；青島港（6198）創上市新高，見6.95元，收報6.84元，跌0.15%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見64.3元，收報62.8元，升5.63%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見380元，收報363.4元，升5.95%；順豐同城（9699）創上市新高，見17.3元，收報16.64元，升10.64%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見252元，收報247.2元，升5.73%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見283.4元，收報266.8元，跌1.11%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見79元，收報75.15元，升3.51%；網易（9999）創上市新高，見211.6元，收報208.4元，跌0.19%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.35元，收報20元，升4.93%；農行（1288）創上市新高，見5.63元，收報5.55元，無升跌；工行（1398）創52周高，見6.22元，收報6.15元，跌0.32%；招商銀行（3968）創52周高，見52.85元，收報52.1元，跌0.38%；建行（0939）創52周高，見7.71元，收報7.64元，跌0.13%；中生製藥（1177）創52周高，見5.73元，收報5.69元，升19.29%；周大福（1929）創52周高，見12.46元，收報12.28元，升2.16%；翰森製藥（3692）創52周高，見30.25元，收報29.9元，升3.82%；藥明康德（2359）創52周高，見78.9元，收報78.45元，升4.67%；交行（3328）創52周高，見7.42元，收報7.33元，跌0.54%；。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括從玉智農（0875）低見0.295元，收報0.3元，跌10.45%；暢由聯盟（1039）低見0.04元，收報0.042元，無升跌；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.012元，收報0.013元，跌7.14%；百本醫護（2293）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，低見0.67元，收報0.67元，跌19.28%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.165元，收報0.165元，跌5.17%；小菜園（0999）低見8.04元，收報8.05元，跌2.19%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9元，收報9.24元，升1.65%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.118元，收報0.118元，跌1.67%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；滙力資源（1303）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；奧邦建築（1615）低見0.2元，收報0.2元，跌7.41%；德林控股（1709）低見2.92元，收報3.05元，升3.39%；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.305元，跌3.17%；恩典生命科技（2112）低見0.068元，收報0.072元，無升跌；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；百德國際（2668）低見0.056元，收報0.062元，跌18.42%；智中國際（6063）低見0.12元，收報0.17元，跌5.03%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融租賃（2312）停牌；時代環球集團（2310）收報0.043元，升79.17%；雲鋒金融（0376）創52周高，見3.51元，收報2.73元，升54.24%；中國生態旅遊（1371）創52周高，見0.83元，收報0.67元，升48.89%；諾科達科技（0519）收報0.138元，升46.81%；海納星空科技（8297）收報0.051元，升45.71%；HPC HOLDINGS（1742）創52周高，見0.118元，收報0.084元，升44.83%；九源基因（2566）創上市新高，見11.2元，收報10.78元，升43.73%；中國投融資（1226）收報0.98元，升40%；雋泰控股（0630）收報0.064元，升39.13%；港灣數字（0913）收報0.237元，升38.6%。

下跌異動股，包括，INTL GENIUS（0033）收報0.87元，跌27.5%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.143元，跌27.04%；世紀集團國際（2113）收報0.049元，跌19.67%；華邦科技（2985）創上市新高，見0.95元，創上市新低，見0.67元，收報0.67元，跌19.28%；百德國際（2668）見52周低0.056元，收報0.062元，跌18.42%；景聯集團（1751）收報0.4元，跌17.53%；森浩集團（8285）創52周高，見0.043元，收報0.033元，跌17.5%；融太集團（1172）收報0.036元，跌16.28%；朸濬國際（1355）收報0.086元，跌15.69%；中國稀土（0769）收報0.78元，跌14.29%；歲寶百貨（0312）收報0.086元，跌14%。

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