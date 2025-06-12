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【羅仕揚專欄】小朋友齊打交

        記得中學時代，曾經有個風靡一時嘅小遊戲，叫《小朋友齊打交2》，簡稱LF2，玩家可以利用鍵盤，掌控幾個原創人物作對戰。LF2不單免費，由於操作簡單，背景是中文大學或鑽石山木屋區等具標誌性的地標，加上從天而降的玻璃樽、地上的棒球棍，皆可用作武器，本土風味十足，就算不打機的大中小學生，也有部分被吸引而投入其中。

 

        其中最有印象的角色，是一個穿著鎧甲的戰士Louis，金色頭髮的他，平時攻守算是較平衡的角色，但當他血量低於某個水平下，就會脫下鎧甲爆Seed，攻擊力亦大大提高。至於另一個深刻角色，則是射箭佬Henry，只要企位正確，遠距離攻擊就可以致人於死地，萬一真的被其他角色破防，變成了貼身攻擊，只要一吹笛子，敵人就會短暫飛上天，動彈不得。這兩個角色，令我想起近日兩位熱門人物。

 

        他們是美國總統特朗普，以及他曾經的好戰友馬斯克。他們兩個，不也是在「小朋友齊打交」嗎？

 

        特朗普的金色秀髮，像極了Louis，平時仗著美國總統的身份，周圍「焫著火頭」，身份就讓他像Louis一樣，可以藏在鎧甲下仗勢凌人。到真的被擊中要害，就會變身成為「撤亞人」版本的Louis，怒髮衝冠，攻力大增，也不知有沒有人可以招架得著。馬斯克則像Henry，有著先進的工具在手，就似Henry也是唯一有武器在手的角色；有錢，令他很多事情也難遠距離執行，遇到困難時，也有法術令別人難以埋身，但真的到了短兵相接，要捱過就不容易了。

 

        特朗普與馬斯克的交惡，既屬預期之內，又可說是預期之外。兩個強人因利益而結盟，由於兩個人也自視甚高，於是誰也不讓誰，引起衝突自然在所難免，這就是他們交惡是預期之內的原因。然而在利益當前，兩人竟然未到半年就網上發起罵戰？像他們這樣的大人物，應該知道將衝突擺上枱，是何其嚴重的一件事。萬大事不能先閉門解決嗎？明知道全世界也會「食花生」，也要明目張膽地當起鍵盤戰士，這就是預期之外的原因。

 

        要將兩人在社交網絡的罵戰若果逐句分析，可以分析出很多。學術上政治上來說，當然是特朗普的《大而美法案》中的減稅方案，完全摧毀了馬斯克在DOGE的努力，這邊成功削減了開支，那邊又減稅少了收入，一來一回幾乎無成效。然而更核心是方案削減電動車補貼，直接影響到Tesla的銷售。當然後來的將太空船退役、拉到愛潑斯坦醜聞上等，花生度就更高，甚至花生到，令花生友忘記兩人的衝突，是來自於對法案的分歧。

 

        媒體嗜血，看到二人衝突變成了潑婦罵街式的互揭瘡疤，焦點就當然全力放在瘡疤上，特別是有關愛潑斯坦的醜聞上，再加多兩錢肉緊，描繪到二人的反目，描述到近似你死我活的程度。然而這只是你或我這些基層的想法，因為在Businessman的角度來說，沒有了利益，選擇分開根本正常不過，只不過這次的分手，分得有點也不爾雅。當將來再有利益出現時，你覺得二人不會再走在一起嗎？也因此，你見到馬克斯已經在短時間內迅速打圓場，更表示自己對說過的說話感到內疚。特朗普也是少有地沒有乘勝追擊，還說會考慮原諒馬斯克，畢竟他的太空船，現時是NASA的命脈所在！

 

        然而再想深一層、再陰謀論地點想，你覺得二人的罵戰，有沒有可能只是一場戲？以特朗普和馬斯克如此成功、如此老謀深算，我倒不覺得他們會出現衝口而出這件事，他們將衝突放上枱面，一定是有設計過，為的是要達到某個目的。他們的目的會是甚麼？合理推算是，令市場出現較大幅度的波動，從而令他們或他們的朋友，可以從中獲利。

 

        是的，的確太過陰謀論，但誰說不可能呢？自從幾個月的對等關稅，令環球股市出現重創後，特朗普隨即彈出彈入，與不同國家或經濟體談判，並在達到貿易協議上取得成果。這是先破壞後建設的操作，美股曾經急跌，但目前已收復失地，股民們就像發過一場夢般。從來沒參與過股市的，當然世界與我無關；參與過股市的，低位任何時候買過貨，今天應已有斬獲；可憐的只是曾經持貨，但關稅戰其間「淆底」止蝕的人，被人左右各打一巴，高買低賣。

 

        至從這次之後，市場開始學精，特朗普每次有甚麼瘋言瘋語，市場反應已越來越小，畢竟大家已經知道他是一個易於變卦的人，當變卦已變成習慣，他及他的集團要令股市波動，就變得越來越困難。上月底，特朗普提出非美國製造iPhone須付25%關稅，結果Apple的股價紋風不動，總統話語的威力消失，他要做一場更大的戲的動機就更大了。剛好有個好戰友馬克斯送上門，一起演齣好戲又如何？結果當然得償所願，Tesla股價當日急跌，美股市場終於出現久違了的波動。

 

        這樣做馬斯克有甚麼好處？反過來想，這樣做馬斯克又有甚麼壞處？Tesla的股價，幾個起落，又接近重回原點，但他在場外的朋友們有否通過這次的Up & Down獲利，Who Knows？就當我想得複雜吧！這世上又怎會有單純的「小朋友齊打交」？

羅仕揚