期內營業額錄896.6億元，按年跌17.5%，當中內地營業額下跌16.9%，按相同匯率計算下跌 16%。香港、澳門及其他市場因香港市民外遊增加，以及內地旅客消費模式和喜好轉變所影響，導致本財政年度營業額下跌 20.6%。

毛利率升5.5個百分點至29.5%，因為黃金價格高企 及嚴謹的成本和資本管控。經營溢利按年增長9.8%至147.5億元。

周大福解釋，期內因黃金價格波動，導致重估黃金借貸合約時產生虧損，抵消了經營溢利的增幅，使全年盈利減少9%。

截至3月底，周大福在內地零售點為6274個，按年減少896個，港澳零售點87個，無變動，其他市場零售點62個，增4個。

同店銷售方面，期內內地同店銷售跌19.4%，港澳同店銷售跌26.1%。

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