《意見》明確指出，允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，依政策規定在深圳證券交易所上市。該政策為區域內已赴港上市的企業開啟了回歸A股市場、利用境內資本市場進一步發展的新管道。

報道引述中國銀河證券首席策略分析師楊超分析，A股市場有望通過港股公司回歸深交所上市實現結構性擴容，同時推動A股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌，促進估值溢價向理性區間回歸。而港股市場將面臨流動性結構再調整，優質公司回歸A股可能加劇市場流動性分層。隨著南向資金加速流入，港股通交易活躍度持續上升，有望對低估值藍籌股形成資金托底效應，加快港股市場估值修復進程。

對於哪些在港掛牌的粵港澳大灣區企業未來具備較強的投資價值，楊超建議留意三大方向：一是具備低估值、高股息特性的「H+A」上市企業，因契合險資、養老金等中長期資金的配置需求；二是科技賽道，其仍是中長期配置主線，雙重上市機制為硬科技企業提供跨市場融資支援，有望加速技術突破與產業轉化；三是政策提振下的大消費板塊，「H+A」模式推動消費企業整合境內外資源，新消費領域在雙市場資本支撐下，潛力釋放進程將進一步加快。

另外，深圳數據經濟研究院金牛資管中心主任吳海峰指出，港股公司最大的優點是業務模式更加明晰，投資者更加注重公司的長期價值和長期治理模式，這將為A股市場帶來全新動能，也將帶動內地耐心資本更好地與優質港股公司對接，助力A股市場形成更成熟的投資文化。