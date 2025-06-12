moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

騰訊、小鵬等220隻港股有望實現「H+A」上市 總市值達16萬億元

內地日前發布《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》，首次明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。官媒《中國證券報》指，新措施涉及220間在港上市司將迎來「H+A」新機遇，其中包括騰訊（0700）及小鵬汽車（9868）等，總市值涉約16萬億元。

《意見》明確指出，允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，依政策規定在深圳證券交易所上市。該政策為區域內已赴港上市的企業開啟了回歸A股市場、利用境內資本市場進一步發展的新管道。

報道引述中國銀河證券首席策略分析師楊超分析，A股市場有望通過港股公司回歸深交所上市實現結構性擴容，同時推動A股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌，促進估值溢價向理性區間回歸。而港股市場將面臨流動性結構再調整，優質公司回歸A股可能加劇市場流動性分層。隨著南向資金加速流入，港股通交易活躍度持續上升，有望對低估值藍籌股形成資金托底效應，加快港股市場估值修復進程。

對於哪些在港掛牌的粵港澳大灣區企業未來具備較強的投資價值，楊超建議留意三大方向：一是具備低估值、高股息特性的「H+A」上市企業，因契合險資、養老金等中長期資金的配置需求；二是科技賽道，其仍是中長期配置主線，雙重上市機制為硬科技企業提供跨市場融資支援，有望加速技術突破與產業轉化；三是政策提振下的大消費板塊，「H+A」模式推動消費企業整合境內外資源，新消費領域在雙市場資本支撐下，潛力釋放進程將進一步加快。

另外，深圳數據經濟研究院金牛資管中心主任吳海峰指出，港股公司最大的優點是業務模式更加明晰，投資者更加注重公司的長期價值和長期治理模式，這將為A股市場帶來全新動能，也將帶動內地耐心資本更好地與優質港股公司對接，助力A股市場形成更成熟的投資文化。