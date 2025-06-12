近年虛擬資產交易平台興起，但市場良莠不齊，而JPEX事件則殷鑒不遠，市場對監管有更高期望。就此證監會今天（12日）展開一項諮詢，建議擴大《證券及期貨條例》下的現有受限制稱銜清單，旨在限制那些不受規管的機構不當地採用名稱而導致公眾誤以為其為受規管機構。
與此同時，證監會指，鑑於虛產交易平台制度同屬《證券及期貨條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）的規管範圍之內，當局建議在《打擊洗錢條例》下加入類似限制。
此外，有關建議將限制範圍延伸至具有類似「交易所」的含意的常用字眼（例如「交易平台」），以及泛指某些受《證券及期貨條例》規管的金融產品及平台的字詞（例如「虛擬資產」及「結算設施」）。有關建議亦將涵蓋可能暗示與既有的交易所、虛產交易平台及其他類似機構有關聯的稱銜。
證監會歡迎各界在2025年8月11日或之前，透過證監會網站或以電郵、郵寄或傳真就有關建議提交書面意見。
翻查公開資料，本港《證券及期貨條例》第34條現時列出一份清單，當中的名稱僅在獲得證監會批准的情況下方可予以採用（例如「證券交易所」及「商品交易所」），主要是為了確保任何並非受證監會規管的業務及營運，不會採用具誤導性的名稱，令公眾以為其受證監會規管。
此外，證監會還表示，任何虛產交易平台如在香港經營業務或向香港投資者積極推廣其服務，便須獲證監會發牌並受證監會規管。《證券及期貨條例》規管就構成證券或期貨合約的虛擬資產提供服務的虛擬資產交易平台，而《打擊洗錢條例》則規管就不構成證券或期貨合約的虛擬資產提供服務的虛擬資產交易平台。
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