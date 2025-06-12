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新股轉旺｜安永上調本港今年IPO集資額預測 「非常保守」估計不少於1600億元

四大會計行之一安永去年底曾預測，本港今年首次公開招股（IPO）集資額將達1200億元。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，他表示本來原估計的1200億元已為「進取」的預測，但因今年上半年本港IPO集資額，預計已將達1087億元，同時考慮到「A+H股」趨勢、有許多A股公司赴港發H股，以及於美上市的中概股因中美關係或會回流至港。因此安永將今年預測額上調至不少於1600億元，為該行歷年來首次調整IPO集資額預測。

安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，若將正在招股的海天味業（3288），以及已通過上市聆訊的三花智能及曹操出行等內企，其集資額計算在內，料今年集資額將達1087億元，集資額按年暴飈7.11倍，IPO宗數按年升33%至40宗。當中首十大IPO集資額已達897億元，佔上半年集資額的83%。

賴耘峯指出，今年上半年IPO之中逾七成均於首掛錄正回報，另超額認購亦熾熱；據安永簡報所示，上半年97%於香港主板上市的新股，均錄得超額認購，平均超額倍數為642倍，甚至超越過去IPO較旺盛時間、即2021年上半年的410倍。

據安永簡報所示，今年全球十大宗IPO，寧德時化（3750）為全球最大型IPO，集資52.52億美元。恒瑞醫藥（1276）亦籌12.63億美元，為全球第六大的IPO。昨日起招股的海天味業，若按其招股價中位數估算，將為全球第七大的IPO。蔡偉榮表示另有兩間內企已通過上市聆訊，而該兩間企業有機會成為全球第十大的IPO。據了解，該兩間公司為三花智能及曹操出行。

蔡偉榮指出，於超大型IPO上市案例出現的可能性下，他揚言不少於1600億元的預測為「非常保守」，而上半年香港IPO集資額約140億美元，為排名為全球第一。

蔡偉榮表示，本港有機會維持其集資額首位的排名，上半年納斯達克交易所集資額為76億美元，與港的14億美元相差近倍，更表示自己曾讓會計行同事翻查，潛在赴美上市的大型IPO個案，但暫時未發現有潛在於美國上市、其集資額大到能扭轉現時港美排名的大型IPO個案。

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