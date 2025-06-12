洪丹毅表示，現時WeChat Pay HK覆蓋15萬個商戶，中小企商戶佔當中約七成，他們今年將繼續支持內地旅客在本港消費，現時該行為的士司機經WeChat Pay HK收款提供優惠匯率，下半年會擴展至所有使用「收錢碼」的中小商戶，該行亦有向的士司機和每年收款額50萬元以內的中小企，提供免手續費優惠。另外，該行亦會支持零售管理協會主辦「開心購物節」，今年7月至8月在內地微信支付渠道向旅客提供優惠券。

港人到內地消費方面，洪丹毅指今年首五個月，港人經該行在內地消費交易宗數上升1倍，他指過去WeChat Pay HK未能支持向以個人收款碼的內地小商戶付款，不過去年下半年到今年初已經打通，現時香港錢包已能在所有內地城市的個人小商戶以港元付款。

匯款方面，現時WeChat Pay HK用戶自香港向內地匯款上限每月為20萬港元，金管局年初公布，正在與人民銀行推動將兩地快速支付系統互相聯結，兩地居民進行即時小額跨境匯款，市傳部分功能會在本月推出，暫不包括儲值支付工具（SVF）。至於會否部分用戶轉用新渠道匯款，洪丹毅指該行不少向內地匯款客戶是港工作的內地人，每月向在內地的家人匯款，因為新渠道匯款限額較低，相信及後仍會經該行匯款。

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