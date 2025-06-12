此外，近日內地傳媒指，多個地方以舊換新消費補貼（「國補」）暫停或實施配額管理，大摩指中央政府今年以來分配1620億元（人民幣，下同）資金，而5月和6月家電、辦公用品和手機的零售額，已分配額的70%，且今年的618促銷活動啟動時間更早，因此部分地區的以舊換新資金可能已提前用完。江蘇省已實施配額管理，以確保預期資金能夠持續到年底。另外，當局亦可能在618促銷當中，防止利用以舊換新補貼進行非法套利，例如零售商提高價格以從消費者補貼中獲利。

大摩認為，消費品以舊換新相關問題可通過微調解決，但亦反映刺激措施的固有局限性，例如2009年美國的「舊車換現金」亦出現擠壓小型經銷商、受補貼產品市場扭曲等副作用，對整體經濟的乘數效應相當有限，官媒亦呼籲建立有利於消費的生態系統，以可持續的方式促進消費，而非僅依靠週期性刺激。

不過由於外部不確定性和通縮壓力持續存在，大摩認為消費品以舊換新計劃完全中止的風險極低，並繼續預期如果上半年經濟增長超過5%，而第三季降至4.5%以下，內地可能在第三季末至第四季初適度擴大年度配額。

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