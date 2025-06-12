中美於倫敦貿易會談達成框架協議，摩根士丹利報告指出，自5月初日內瓦會談後雙方降低關稅後，仍在非關稅措施有分歧，包括中國出口稀土限制、美國的半導體和留學生簽證限制。倫敦會談後，美國商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾在記者會上多次提到日內瓦協議，或表明在倫敦就非關稅措施的達成協議的範圍較窄，為回歸日內瓦貿易協議奠定基礎，不過解決結構性問題，如貿易逆差和芬太尼似乎仍然遙不可及。
此外，近日內地傳媒指，多個地方以舊換新消費補貼（「國補」）暫停或實施配額管理，大摩指中央政府今年以來分配1620億元（人民幣，下同）資金，而5月和6月家電、辦公用品和手機的零售額，已分配額的70%，且今年的618促銷活動啟動時間更早，因此部分地區的以舊換新資金可能已提前用完。江蘇省已實施配額管理，以確保預期資金能夠持續到年底。另外，當局亦可能在618促銷當中，防止利用以舊換新補貼進行非法套利，例如零售商提高價格以從消費者補貼中獲利。
大摩認為，消費品以舊換新相關問題可通過微調解決，但亦反映刺激措施的固有局限性，例如2009年美國的「舊車換現金」亦出現擠壓小型經銷商、受補貼產品市場扭曲等副作用，對整體經濟的乘數效應相當有限，官媒亦呼籲建立有利於消費的生態系統，以可持續的方式促進消費，而非僅依靠週期性刺激。
不過由於外部不確定性和通縮壓力持續存在，大摩認為消費品以舊換新計劃完全中止的風險極低，並繼續預期如果上半年經濟增長超過5%，而第三季降至4.5%以下，內地可能在第三季末至第四季初適度擴大年度配額。
其他報道
Labubu成都快閃活動預約票被炒高至500元人幣 原價僅0.01元
瑞銀：料今年香港IPO規模達1200億 A股IPO市場放開或等到明年
騰訊、小鵬等220隻港股有望實現「H+A」上市 總市值達16萬億元
港股見兩周最大跌幅 恒指收市跌331點 科指跌2.2% 北水流入增3倍
奇瑞已申請來港上市 冀在港設製造中心 料今年海外銷售逾140萬輛
廣汽計劃2028年前在港建成300座超充樁 另擬伙如祺出行進軍本港網約車市場
迷策略MemeStrategy今以新名稱買賣 股價曾彈26%
港交所月底起推「金鑼」巡遊香港各區 市民可打卡或cosplay「紅衫仔」交易員