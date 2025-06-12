鄭炳熙又指，上財年在金價上升帶動下令利潤率提升，但現時金價已較去年同期金價升40%，不能預估新財年繼續有此升勢，但公司會在成本控制等方面繼續推動，「預期經營溢利與去年度相若」，「同店係希望重回正增長」。

在2025財年中，集團繼續維持靈活並策略性地優化零售網絡，並在內地淨關閉896個周大福珠寶零售點，截至2025年3月31日在內地擁有6,274個周大福珠寶零售點，當中約75%為加盟店﹔香港則淨增加一個零售點至69個，澳門淨減少一個至18個，其他市場淨增加4個至62個。

周大福執董兼董事總經理黃紹基指出，店舖策略繼續是「搵好地點，開好店」，優質經營反映在業績，新財年繼續做好選點，亦無俾開店壓力予團隊，繼續檢討業績或表現或地點差的門店則繼續有序關店，其估計仍是高數字，並會繼續支撐業績。

集團2025財年在內地及香港開設了5間新形象店，副主席鄭志雯指出，今年會在內地及香港繼續開設20間新形象店，新形象店效果理想，產出及銷售能力是高出預期﹔而且無論是新店或新形象店的單店銷售都較舊店高30%，反映品牌策略等效果理想。至於香港的業務，黃紹基指近兩季表現非常好，已回復正增長，香港好有韌性，旅客引流及盛事等，對香港持續有利，亦會繼續爭取在好位置持續開舖。

黃紹基指，集團在海外會沿用雙線發展，在已經營地區包括新加坡、馬來西亞等繼續發展，當地消費力亦不斷提升，會計劃舖開新形象店及全面提升產品線，相信會成為海外業務新增長動力﹔另外亦計劃在高潛力地區如中東杜拜、泰國、澳洲高端商場等發展，並已定下2026財年在新加坡和加拿大開設新形象店，以捕捉當地對中國黃金珠寶日益增長的需求，以及中國出境遊客的消費潛力。

談及對近年內地「新型黃金股」如老舖黃金（6181）帶來的競爭等睇法，鄭志雯指，周大福已有96年歷史，是全球領先的珠寶公司，是不可取代的，而且公司擁有多元的消費群，公司產品的類別由黃金、首飾、鑽石等，市佔率仍是第一，與這些公司並不能當「apple to apple」的同類相比。其他競爭者在產品上的競爭，事實上周大福亦有能力在黃金、珠寶都推出了許多新系列等，成功亦已被認可，會繼續集中在新產品及品牌轉型。