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小鵬：監管部門擬約束價格戰 未來半年至一年或有較好結果

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬在香港車博會接受傳媒訪問時表示，相關政府監管部門正就約束價格戰進行討論及採取行動，未來半年至一年或有較好結果，相信「結果還是會比大家想像的更好」。他又認為，目前的價格戰需要靠政策管控，因難以靠行業自行解決。另外，他表示公司去年、前年都用了20%至40%的收入投入科技研發，因此價格戰意味「你不會去做科技了，不會去做創新了」。

此外，何小鵬表示，小鵬汽車期望成為首批將高級自動輔助駕駛引入香港的公司，預計明年進入香港的車輛都將配備此功能。他提到，實現這一目標的有利因素包括香港政策放寬。關於飛行汽車，他認為，考慮到香港島嶼之間大部分距離在20公里以內甚至只有幾公里，飛行汽車將極大地縮短通勤時間，例如從一個小島到另一個小島可能只需三到五分鐘。

對於出海策略，他認為小鵬汽車在全球化過程中面臨的主要挑戰是不能「操之過急」。他強調，全球化是一個需要數十年時間的過程，就像豐田等許多優秀企業一樣。他認為，相比於快速的銷售增長，打好基礎、確保品質、做好服務、建立良好口碑更為重要，因此不應急於求成。

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