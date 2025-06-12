此外，何小鵬表示，小鵬汽車期望成為首批將高級自動輔助駕駛引入香港的公司，預計明年進入香港的車輛都將配備此功能。他提到，實現這一目標的有利因素包括香港政策放寬。關於飛行汽車，他認為，考慮到香港島嶼之間大部分距離在20公里以內甚至只有幾公里，飛行汽車將極大地縮短通勤時間，例如從一個小島到另一個小島可能只需三到五分鐘。

對於出海策略，他認為小鵬汽車在全球化過程中面臨的主要挑戰是不能「操之過急」。他強調，全球化是一個需要數十年時間的過程，就像豐田等許多優秀企業一樣。他認為，相比於快速的銷售增長，打好基礎、確保品質、做好服務、建立良好口碑更為重要，因此不應急於求成。

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