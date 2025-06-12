賴耘峯解釋，港IPO活躍情况同時受惠於，中證監優化境外上市流程，中美關係於關稅問題有摩擦，均促成中概股回流至港的潮流，港交所（0388）的科企專線亦支持科企以保密形式提交申請，亦有助吸引選擇來港上市企業。

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安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指出，國內於新股市場正嚴格監管，務求改善上市公司質素，更提到有不少內企於上市輔導的流程後、已放棄其於內地上市的申請，他提到A股排隊於內地上市，自2023年底的767家，大跌至今年中的208家，但較去年底的293家比較，其跌幅有所收窄。

對於外國企業來港上市，蔡偉榮表示，過去亦曾有於港上市的外國公司，因其流動性不高而退市，他表示「梗係做我哋最熟嘅嘢啦，（與其）花一百個鐘頭去求一間海外公司嚟（香港）上市，（倒不如）行100個鐘頭，（協助）10間中國企業來港上市。」他更表示內企佔本港IPO公司總數95%，為「無壞嘅事」。

中共中央辦公廳及國務院辦近期發布文件，提到允許於香港上市的大灣區企業，按照規定於深交易所上市。蔡偉榮表示，現時普遍於港上市的內企流通量不高，流通量高的企業約數十隻。他指出若於港上市的內企、再到深交所上市，可改善其流通量，同時吸引大型基金、透過合格境外機構投資者（QFII）買入，形容其屬「好事」。另他提到，港股較所內地投資者歡迎，若於深交所上市的話，其估值可較高。

另蔡偉榮提到，內地規定只限於港上市公司，才可向於深交所上市，即其企業本身為港交所（0388）的「客仔」，不會對構成深交所及港交所的IPO競爭。賴耘峯補充，粵港澳註冊於港上市公司，以中國預存託證券（CDR）形式於深交所上市，其產生互補作用、而非競爭。

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