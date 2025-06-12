集團直言，宏觀經濟壓力及消費趨勢的轉變帶來短期的挑戰，但多項持續的結構性驅動因素包括健康意識的增強、越來越久坐的生活方式以及人口老化等將繼續支撐消費者醫療保健分部的需求。集團將繼續聚焦於四大戰略重點：擴大跨境電子商務渠道、深化大灣區的市場滲透、加強產品組合以滿足不斷變化的消費者需求，以及利用品牌管理實力打造及發展核心品牌。

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