2025香港國際汽車及供應鏈博覽會（車博會）今日（12 日）起，一連四日在亞洲國際博覽館舉行。是次車博會集合內地11間汽車企業，亦設立低空經濟展區，聚焦低空飛行器及無人機技術等。
是次車博會佔地超過5萬平方米，設置了7大核心展區，包括全球汽車、供應鏈、低空經濟、香港創新科技、內地創新科技、文化活動，以及香港館。內地參展整車企業多達11家，上汽、一汽、東風（0489）、長安、北汽（1958）、廣汽、吉利（0175）、比亞迪（1211）、奇瑞、小鵬（9868）、零跑（9863）等主流汽車品牌。焦點技術包括自動駕駛系統、新能源汽車、低碳供應鏈及汽車改裝等等。
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