保監局分別禁止梁慧美及葉嘉瀅申請保險中介人牌照12個月及21個月，指兩人為達到銷售目標而偽造保單。
據保監局，梁慧美透過盜用一名客戶個人資料，以及核證客戶兒子的虛假身份證明文件，從而偽造兩份保單申請，更試圖更改客戶聯絡地址以作掩飾。葉嘉瀅透過盜用客戶和朋友個人資料，偽造8份保單申請，更不實地接受與兩名投保人住址有關的個人責任不承保事項條款。
該局指出，有關不當行為極為錯誤及有預謀，嚴重違反保險中介人應具備的誠信和專業水平。
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