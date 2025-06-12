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賓仕國際盈警 料全年少賺最多五成

於本港經營天仁茗茶的賓仕國際（1705）預期，截至3月底止全年純利將較去年的3490萬元大幅減少40至50%，純利減少主要由零售業務及分銷業務之收益及毛利減少所導致，集團指出，香港消費市場疲弱所致，挑戰重重之經濟加上離港消費增加，嚴重影響本地之消費者行為。

此外，經濟不確定性亦導致消費者出現負面情緒，進一步影響集團的銷售額。鑒於宏觀經濟前景波動，集團將專注於提升其產品組合及營銷策略，以維持銷售額及市場份額，並將繼續實施嚴格之成本控制措施，以保障利潤率。

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