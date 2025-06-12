此外，經濟不確定性亦導致消費者出現負面情緒，進一步影響集團的銷售額。鑒於宏觀經濟前景波動，集團將專注於提升其產品組合及營銷策略，以維持銷售額及市場份額，並將繼續實施嚴格之成本控制措施，以保障利潤率。

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