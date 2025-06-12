內地網絡近日流傳一條短片，引述中國汽車流通協會、乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹稱「只買燃油車」，掀起網民熱議，最新崔東樹在個人微信朋友圈再度提起相關言論，指自己言論被誤解，自己不買新能源車，是基於他個人年均用車里程少、居住地目前充電不方便等實際情況的個人選擇。
崔東樹相關帖文指，自己昨日（11日）曾稱「買燃油車不買新能源車」，但被一些文章斷章取義、曲解原意，「影響我國發展新能源的大好形勢，故特別申明本人真實意圖如上。」
崔東樹還稱，中國新能源車取得世界性的巨大成就，是汽車行業共同努力的結果。「新能源汽車節能環保、使用成本低、科技感強等優勢是毋庸置疑的。」
早前內地《梨視頻》旗下《麻辣車評》於社交平台微博發布的短片顯示，崔東樹在一場直播中表示，自己只買燃油車、絕對不會買新能源車。短片中崔東樹稱，燃油車的綠色環保性比較強，生命周期的碳排放也很低，而「電動車在電池製造過程中，碳排放是極高的」。
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