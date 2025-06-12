金管局發出通函，釐清跨境理財通南向通業務的宣傳及銷售安排。應南向通客戶要求，內地伙伴銀行在符合內地相關監管要求的前提下，可以協助該南向通客戶安排在其內地的營業網點，與香港銀行就南向通服務建立三方對話，方式包括線上、電話或視像會議，香港銀行代表可在該三方對話中，向該客戶介紹南向通合資格理財產品。
金管局指出，南向通投資者在投資專戶的交易，受香港法例法規和監管制度下的保障。香港銀行若作出建議或招攬行為，應遵守適用的為客戶提供合理適當建議的責任。香港銀行亦應遵守其它相關監管要求。香港銀行應與內地伙伴銀行在合作協議中，就有關合作內容明確各方責任及義務。內地伙伴銀行不應有任何表示，示意該內地伙伴銀行為香港銀行在內地的代理或代表。
據去年1月發出，經修訂的跨境理財通業務試點實施細則，香港銀行可以應個別客戶要求提供南向通下的服務、理財產品清單及個別產品事實性資料，及回應客戶對南向通下香港銀行提供的投資服務及個別產品的查詢。香港銀行可以應個別客戶要求並考慮其個人情況後，向客戶介紹適合其風險胃納的產品。
匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，是項優化安排充分考慮了客戶的利益及需要，該行對此表示支持，並將儘速落實相關指引，並繼續推進投資者教育，發展「跨境理財通」業務。根據匯豐一項關於「跨境理財通」的調查，81%的南向投資者期望其銀行夥伴提供跨境投資諮詢的協助。
銀行公會主席、
其他報道
周大福︰今年目標同店銷售重回單位數增長 中港再開20間新形象店
WeChat Pay HK：內地客偏好深度遊 有利港中小商戶
新股轉旺｜安永上調本港今年IPO集資額預測 「非常保守」估計不少於1600億元
Labubu成都快閃活動預約票被炒高至500元人幣 原價僅0.01元
瑞銀：料今年香港IPO規模達1200億 A股IPO市場放開或等到明年
騰訊、小鵬等220隻港股有望實現「H+A」上市 總市值達16萬億元
港股見兩周最大跌幅 恒指收市跌331點 科指跌2.2% 北水流入增3倍