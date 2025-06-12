金管局指出，南向通投資者在投資專戶的交易，受香港法例法規和監管制度下的保障。香港銀行若作出建議或招攬行為，應遵守適用的為客戶提供合理適當建議的責任。香港銀行亦應遵守其它相關監管要求。香港銀行應與內地伙伴銀行在合作協議中，就有關合作內容明確各方責任及義務。內地伙伴銀行不應有任何表示，示意該內地伙伴銀行為香港銀行在內地的代理或代表。

據去年1月發出，經修訂的跨境理財通業務試點實施細則，香港銀行可以應個別客戶要求提供南向通下的服務、理財產品清單及個別產品事實性資料，及回應客戶對南向通下香港銀行提供的投資服務及個別產品的查詢。香港銀行可以應個別客戶要求並考慮其個人情況後，向客戶介紹適合其風險胃納的產品。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，是項優化安排充分考慮了客戶的利益及需要，該行對此表示支持，並將儘速落實相關指引，並繼續推進投資者教育，發展「跨境理財通」業務。根據匯豐一項關於「跨境理財通」的調查，81%的南向投資者期望其銀行夥伴提供跨境投資諮詢的協助。

銀行公會主席、 渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀亦 歡迎就南向通跨境銷售安排提供進一步指引，表示新措施不但為內地投資者提供一個便利的線上渠道了解合資格的香港 理財產品，同時讓香港銀行業界向內地客戶介紹理財產品時， 提供更清晰的指示及更大彈性。業界將繼續與相關部門保持緊密溝通，積極按照新指引， 落實有關南向通跨境銷售的安排。

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