香港會計師公會指出，描述確認香港為首批以全面採用ISSB準則，為目標的司法管轄區。而描述由國際財務報告準則基金會發布，包括每個所涵蓋的司法管轄區就接軌ISSB準則所訂明的目標。

香港會計師公會會長歐振興表示，歡迎IFRS基金會的公佈，其肯定香港於可持續披露上將與全球基準準則接軌的領先地位，並為資本市場提供透明度，香港會計師公會將繼續致力於，協助建構香港全面的可持續披露生態圈。

香港會計師公會表示，公會目標於今年內發布本地可持續核證道德準則。另外，更提到根據政府的《香港可持續披露路線圖》，公會於去年12月發布《香港財務報告準則 S1 號——可持續相關財務信息披露一般要求（HKFRS S1）》及《 香港財務報告準則S2號—— 氣候相關披露（HKFRS S2）》。今年3月亦發布本地可持續核證準則《HKSSA 5000號——可持續核證工作一般要求》。

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