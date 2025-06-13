關稅戰方面。特朗普表示，可能會進一步提高目前25%的汽車關稅，以提振美國汽車製造業。消息指，特朗普考慮動用國防權力資助美國本土稀土項目。英國商貿大臣雷諾茲表示，他對與美國很快達成降低英國汽車進口關稅的協議感到樂觀，但也暗示雙方仍需進一步磋商鋼鐵關稅。

以色列、伊朗局勢方面。隔晚伊朗宣布擬新建鈾濃縮設施，並考慮退出核不擴散條約。特朗普重申絕不允許伊朗擁有核武器，仍致力於外交解決，但表示對達成新的核協議愈來愈沒有信心。特朗普稱，以色列「很可能」會對伊朗實施軍事打擊，但他反對在核談判期間發動進攻。伊朗警告稱，如果談判破裂並且伊朗遭到襲擊，將打擊美國在中東的軍事資產。今早，以色列對伊朗發動先發制人打擊，以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨宣布，由於以色列「對伊朗發動先發制人的打擊」，以色列進入特別緊急狀態。他補充說，以色列預計會遭到無人機和飛彈的報復性打擊。

美國經濟數據方面。美國5月生產者價格環比微升0.1%，再次表明關稅尚未對消費者和企業造成更高的價格壓力。美國持續申領失業救濟金人數升至2021年底以來最高，顯示美國失業者找到新工作所需時間正在延長。

個股方面。特朗普表示，在日本製鐵收購美國鋼鐵公司後，美國政府將保留在美國鋼鐵公司中的「黃金股」。ARK Investment創始人Cathie Wood表示，特朗普放鬆監管和減稅政策前景重振企業風險偏好，Tesla是「地表最大AI項目」。美光科技表示將在美國製造和研發上投資約2000億美元，成為特朗普勝選以來又一家承諾在美國大規模投資的公司。甲骨文飈升13%，因為市場對該軟件公司人工智能基礎設施的需求保持強勁。波音下跌4.8%，因印度航空運營的一架787夢想飛機在艾哈邁達巴德起飛後不久墜毀。波音供應商中，GE Aerospace跌逾2%，Spirit AeroSystems Holdings Inc.跌2.4%

道瓊斯工業平均指數收漲101點，升幅0.24%，報42967點。標普500指數收漲23點，升幅0.39%，報6045點。納斯達克綜合指數收漲46點，或0.24%，報19662點。

聯合健康升2.56%，報318.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻48點，而波音跌4.79%，報203.75元，拖累道指63點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報199.2元，升0.21%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.7元，跌0.93%，亞馬遜(美：AMZN)收市報213.24元，升0.01%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報693.36元，跌0.11%，英偉達(美：NVDA)收市報145元，升1.51%，微軟(美：MSFT)收市報478.87元，升1.32%，Tesla (美：TSLA)收市報319.11元，跌2.24%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.33%，報549點。德國DAX指數收跌0.75%，報23771點；法國CAC 40指數跌0.14%，報7765點；英國富時100指數收漲0.24%，報8884點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.42%，報7437點。

美國2年期債息曾跌最多1.95%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.02%。低見3.8743厘，是6月5日3.8252厘後最低。收市報3.9077厘，是6月4日後收市新低，當日報3.8665厘。連跌2日，累計跌0.1104厘，對上一次連跌2日是5月30日。

美國10年期債息曾跌最多1.83%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.39%。低見4.3396厘，是6月5日4.3101厘後最低。收市報4.3592厘，是6月4日後收市新低，當日報4.3552厘。連跌4日，累計跌0.1463厘，對上一次連跌4日是4月25日。

美2年期10年期債息差曾低見43.725基點，是6月6日42.01基點後最窄。收市報44.733基點，是4月9日後收市新低，當日報41.548基點。

美3個月10年期債息差轉倒掛，曾低見5.422基點，是5月8日6.768基點後最闊。收市報1.941基點，是5月7日後收市最闊，當日報5.797基點。

金龍指數曾跌最多0.73%，是6月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.23%。低見7414.12點，是6月10日7394.12點後最低。收市報7437.35點，是6月6日後收市新低，當日報7289.42點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月30日。

道指曾升最多0.24%，是6月11日後最大升幅，當日升幅為0.58%。高見42970.4點，是6月11日43115.69點後最高。收市報42967.62點，是3月5日後收市新高，當日報43006.59點。

標指曾升最多0.39%，是6月10日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見6045.43點，是6月11日6059.4點後最高。收市報6045.26點，是2月20日後收市新高，當日報6117.52點。

納指曾升最多0.38%，是6月11日後最大升幅，當日升幅為0.43%。高見19690.61點，是6月11日19800.46點後最高。收市報19662.48點，是6月10日後收市新高，當日報19714.99點。

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