美國國務卿盧比奧發布聲明，以色列對伊朗採取了單邊行動，美國沒有參與以色列對伊朗的襲擊。隔晚伊朗宣布擬新建鈾濃縮設施，特朗普稱以色列「很可能」會對伊朗實施軍事打擊。

CNN記者在社交媒體平台X上發帖稱，一位未透露姓名的白宮官員和兩位熟悉計劃的匿名人士稱，在以色列對伊朗發動先發制人的打擊後，美國總統特朗普正在召集內閣級會議。

圍繞伊朗核計劃的僵局嚴重升級，或引發中東爆發新的戰爭。美期跌逾1%，油價升逾5%。

道期現跌1.125%；標期現跌1.27%；納期現跌1.44%。

紐油現升5.61%或3.81美元，報71.86美元；布油現升5.37%或3.73美元，報73.09美元；金價現升0.68%或23.35美元，報3409.27美元。比特幣現跌1.97%或2091.39美元，報103921.37美元；美國10年期債息現跌0.9%或0.0393厘，報4.3199厘。

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