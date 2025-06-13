moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升245點 夜期高水143點 美期、亞股跌 港通等業績

美股上，港股ADR升245點或1.02%，報24281點，即月恒指夜期升130點，報24178點，夜期高水143點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.03%，折合報515.26元；阿里巴巴（9988）跌3.08%，折合報114.41元；美團（3690）跌0.52%，折合報142.25元；匯控（0005）升1.26%，折合報94.45元；建行（0939）升0.87%，折合報7.66元。

道期現跌1.16%；標期現跌1.28%；納期現跌1.46%。日本東證指數現跌1.16%；韓國KOSPI指數現跌1.27%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.17%。

VIX指數隔晚升4.4%或0.76點，報18.02點。

紐油現升5.9%或4.02美元，報72.06美元；布油現升5.62%或3.9美元，報73.26美元；金價現升0.97%或33.07美元，報3418.99美元；LME 銅期貨隔晚升0.55%或54美元，報9702美元。比特幣現跌2.03%或2152.79美元，報103859.98美元；美國10年期債息現跌0.9%或0.0393厘，報4.3199厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港通控股（0032）、經濟日報（0423）、國際永勝集團（6663）、雅各臣科研製藥（2633）、美捷滙控股（1389）、達豐設備（2153）

賓仕國際（1705）盈警，料全年少賺最多五成。

健倍苗苗（2161）全年多賺51%，末期息11.5仙。

小鵬（9868）：監管部門擬約束價格戰，未來半年至一年或有較好結果。

周大福（1929）︰今年目標同店銷售重回單位數增長，中港再開20間新形象店。

東方企控（0018）盈警，料全年盈利倒退最多33%。

上港增持郵儲行（1658）

新世界（0017）875億元再融資貸款額87%已獲銀行支持。

周大福珠寶（1929）去年盈利跌9%至59.2億元，末期息32仙。

 

其他報道

以色列打擊伊朗核設施 美國：沒有參與襲擊 美期跌逾1% 油價升逾5%

美債息續軟 3個月10年期債息轉倒掛 道指、標指創近3個月收市新高 道指升101點

北水增持阿里影業 減持新城發展