個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.03%，折合報515.26元；阿里巴巴（9988）跌3.08%，折合報114.41元；美團（3690）跌0.52%，折合報142.25元；匯控（0005）升1.26%，折合報94.45元；建行（0939）升0.87%，折合報7.66元。

道期現跌1.16%；標期現跌1.28%；納期現跌1.46%。日本東證指數現跌1.16%；韓國KOSPI指數現跌1.27%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.17%。

VIX指數隔晚升4.4%或0.76點，報18.02點。

紐油現升5.9%或4.02美元，報72.06美元；布油現升5.62%或3.9美元，報73.26美元；金價現升0.97%或33.07美元，報3418.99美元；LME 銅期貨隔晚升0.55%或54美元，報9702美元。比特幣現跌2.03%或2152.79美元，報103859.98美元；美國10年期債息現跌0.9%或0.0393厘，報4.3199厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港通控股（0032）、經濟日報（0423）、國際永勝集團（6663）、雅各臣科研製藥（2633）、美捷滙控股（1389）、達豐設備（2153）。

賓仕國際（1705）盈警，料全年少賺最多五成。

健倍苗苗（2161）全年多賺51%，末期息11.5仙。

小鵬（9868）：監管部門擬約束價格戰，未來半年至一年或有較好結果。

周大福（1929）︰今年目標同店銷售重回單位數增長，中港再開20間新形象店。

東方企控（0018）盈警，料全年盈利倒退最多33%。

上港增持郵儲行（1658）。

新世界（0017）875億元再融資貸款額87%已獲銀行支持。

周大福珠寶（1929）去年盈利跌9%至59.2億元，末期息32仙。

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