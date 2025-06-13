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恒指低開75點 科指跌0.95%跌穿10天線 油、金股上升

恒指今早低開75點或0.32%，報23959點，大市成交金額56億元；國指今早低開41點或0.47%，報8688點。恒生科技指數開市報5280點，跌0.95%。上升股份比例為8.17%，下跌為7.98%，無升跌為83.84%。以色列襲擊伊朗核設施，油價上升，中石油（0857）開市報7.44元，升2.34%；中海油（0883）開市報18.8元，升2.62%；資金避險，金價高見3430.29美元，是5月7日3435.63美元後最高，金股上升。

藍籌24隻升，38隻下跌，23隻無升跌。紫金礦業（2899）升3%，報20.6元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌1.91%，報472.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報67.1元，升0.45%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報27.65元，跌2.47%。

恒指下試10天線(23873.04點)。科指跌穿10天線(5303.76點)，下試20天線(5271.83點)、100天線(5275.89點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）無成交，報8.2元。

經濟日報（0423）無成交，報0.74元。

國際永勝集團（6663）無成交，報0.34元。

雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見1.37元，開市報1.37元，無升跌。

美捷匯控股（1389）無成交，報0.35元。

達豐設備（2153）無成交，報1.05元。

賓仕國際（1705）盈警，料全年少賺最多五成。無成交，報0.42元。

健倍苗苗（2161）全年多賺51%，末期息11.5仙。開市報2.64元，升1.93%。

小鵬（9868）：監管部門擬約束價格戰，未來半年至一年或有較好結果。開市報76元，跌0.46%。

周大福（1929）︰今年目標同店銷售重回單位數增長，中港再開20間新形象店。開市報12.36元，升0.65%。

東方企控（0018）盈警，料全年盈利倒退最多33%。無成交，報0.4元。

上港增持郵儲行（1658）。開市報5.25元，無升跌。

新世界（0017）875億元再融資貸款額87%已獲銀行支持。開市報5.08元，升0.4%。

周大福珠寶（1929）去年盈利跌9%至59.2億元，末期息32仙。開市報12.36元，升0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，招金礦業（1818）創上市新高，見21.65元，開市報21.65元，升3.84%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見74.5元，開市報74.5元，升3.47%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見36.6元，開市報36.6元，升7.65%；李氏大藥廠（0950）創52周高，見1.65元，開市報1.65元，升1.23%；中國生物製藥（1177）創52周高，見5.78元，開市報5.78元，升1.58%；天津銀行（1578）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升1.38%；ESR（1821）創52周高，見12.92元，開市報12.92元，升0.31%；大健康國際（2211）無成交，報1元；鴻承環保科技（2265）創52周高，見1.01元，開市報1.01元，無升跌；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見1.37元，開市報1.37元，無升跌；兆科眼科－Ｂ（6622）創52周高，見3.63元，開市報3.63元，升13.44%。

破頂指數成份股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見20.6元，開市報20.6元，升3%；萬洲（0288）創52周高，見7.75元，開市報7.75元，升2.38%；中生製藥（1177）創52周高，見5.78元，開市報5.78元，升1.58%。

異動股

上升異動股，包括，數科集團（2350）開市報0.48元，升33.33%；中國生態旅遊（1371）開市報0.77元，升14.93%；中國金石（1380）開市報0.212元，升14.59%；工蓋有限公司（1421）開市報0.55元，升14.58%；兆科眼科－Ｂ（6622）創52周高，見3.63元，開市報3.63元，升13.44%；首都創投（2324）開市報0.178元，升13.38%；山東墨龍（0568）開市報2.58元，升12.17%；電視廣播（0511）開市報3.6元，升12.15%；ＥＰＳ創健科技（3860）開市報0.57元，升11.76%；QPL INT'L（0243）開市報0.212元，升9.28%。

下跌異動股，包括，科勁國際（6822）開市報0.37元，跌10.84%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報53.3元，跌7.06%；北海康成－Ｂ（1228）開市報0.191元，跌6.83%；百利達集團控股（8179）開市報0.015元，跌6.25%；諾科達科技（0519）開市報0.131元，跌5.07%；中國太保（2601）開市報26.7元，跌4.98%；佳兆業美好（2168）開市報1.54元，跌4.94%；君實生物（1877）開市報27.3元，跌4.71%。

 

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