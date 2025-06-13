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佰澤醫療IPO 入場費4090.85元

佰澤醫療（2609）今起招股，18日截飛，23日上市，招股價4.22元至6.75元，一手600股，入場費4090.85元，全球發售1.33億股，香港發售1331.1萬股，保薦人為招銀國際。

招股文件指，公司是中國主要從事投資及提供醫療相關服務的腫瘤醫療集團；是「腫瘤全周期醫療服務」領域的服務供應商，篩查、診斷、治療及康復是在腫瘤全周期醫療服務體系中提供的核心服務。公司的價值主張是以人為本，專注於開展腫瘤相關醫療服務，包括但不限於對患者開展腫瘤診斷、多種手段的腫瘤治療、腫瘤康復及臨終關懷等，以及對包括腫瘤患者家屬在內的其他潛在健康人群開展的早癌篩查、腫瘤疫苗接種、健康管理服務。公司致力於為(i)已被診斷患有癌症的個體；(ii)具有平均或高癌症風險個體（如家族史中發生過癌症事件的個體）；及(iii)已接受過腫瘤治療（包括癌症積極治療）的個體提供腫瘤全周期醫療服務。

 

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