招股文件指，根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，公司是全球最大的製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，公司於全球製冷空調控制元器件市場的市場佔有率約為45.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，公司於全球汽車熱管理系統零部件市場的市場佔有率約為4.1%，於全球排名第五。公司始終專注於熱管理技術的研發、推廣和應用，以行業領先的高品質產品為全球客戶提供能效解決方案。公司致力於全球化運營，業務橫跨製冷空調電器零部件及汽車零部件兩大板塊，並基於長期的技術積累與研發創新，不斷向仿生機器人機電執行器等新興領域進行業務拓展。

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