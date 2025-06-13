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中生製藥發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%

中生製藥（1177）子公司昨日稱中生製藥，近期將有一筆標誌性的重磅對外授權交易落地，刺激股價昨急升逾17%。今早，中生正式於港交所布相關消息，在自願公告中公布集團創新發展的最新進展，稱「今年以來，對外授權(out-licensing)已成為本集團最重要的戰略目標之一，本集團預計有對外授權交易將於近期落地」。股價先升後跌逾5%。

中生製藥曾升最多1.58%，高見5.78元，是2022年1月25日5.87元後最高。其後股價轉跌，曾跌最多5.98%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為7.02%。低見5.35元，是6月12日4.95元後最低。現報5.37元，跌5.62%。

公司指，未來三年，集團計劃每年上市約5款創新產品，到2027年創新產品收入佔比有望進一步提升至60%。這一增長勢頭主要得益於集團「自研+商業拓展(BD)」雙輪驅動的持續推進。

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