中生製藥曾升最多1.58%，高見5.78元，是2022年1月25日5.87元後最高。其後股價轉跌，曾跌最多5.98%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為7.02%。低見5.35元，是6月12日4.95元後最低。現報5.37元，跌5.62%。

公司指，未來三年，集團計劃每年上市約5款創新產品，到2027年創新產品收入佔比有望進一步提升至60%。這一增長勢頭主要得益於集團「自研+商業拓展(BD)」雙輪驅動的持續推進。

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