報道引述消息指，中國遠洋海運集團等幾間企業正在與Terminal Investment Ltd.牽頭的財團，就中國投資者可能持有的股份等事宜進行磋商。該財團成員還包括美國公司貝萊德及其子公司Global Infrastructure Partners。

報道引述消息指，上月中美官員在瑞士舉行會談後，讓中國投資者加入該財團成為推進上述港口出售交易的選項之一。北京方面強烈反對這一包含巴拿馬運河沿岸兩個港口的交易，擔心這會影響其全球航運和貿易發展戰略。

報道引述消息指，商談仍在進行中，可能還會有其他方式讓中國投資者加入這一財團，具體細節尚未敲定。

中遠、長和、控制著Terminal Investment的Aponte家族旗下的MSC Mediterranean Shipping Co.均沒有回應彭博社新聞社就此尋求置評的請求。貝萊德不予置評。

如果無法在7月底前敲定，該交易仍可能告吹，屆時長和與該財團為期145天的獨家談判期將結束。雙方已經錯過了4月初就交易的巴拿馬部分簽署協議的最初期限。

據彭博社4月報道，根據目前的買方財團結構，Terminal Investment將拿到除巴拿馬兩個港口外所有港口的所有權，而巴拿馬兩個港口的控制權將歸貝萊德。

長和曾升最多1.28%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為1.83%。高見47.65元，是3月14日47.65元後最高。現報47.35元，升0.64%。連升3日，累計升1.29元，對上一次連升3日是6月9日。

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