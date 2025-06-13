哈梅內伊在Telegram上發表聲明稱：「猶太復國主義政權犯下的這一罪行，為自身注定了痛苦而慘烈的命運，毫無疑問它將得到這樣的結果」。

【11:03原文】伊朗受襲後，彭博社報道，伊朗武裝部隊發言人Abolfazl Shekarchi表示，猶太復國主義政權和美國將受到嚴厲打擊，以回應以色列周五稍早的襲擊。油價升逾13%，創逾3年最大升幅，美期跌幅擴大。

Abolfazl Shekarchi表示，「他們將付出慘痛代價。他們應該預料到伊朗武裝部隊會做出嚴厲的回應。伊朗將開展嚴厲的報復」。多名軍方官員的住所遭到攻擊，多人喪生。

早前，美國國務卿盧比奧在聲明中表示，美國「沒有參與」以色列對伊朗的襲擊，並稱以色列是「單方面」行動。盧比奧警告伊朗不要針對美國利益或人員進行報復。

道期現跌1.6%；標期現跌1.77%；納期現跌1.88%。日本東證指數現跌1.25%；韓國KOSPI指數現跌1.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.2%。

紐約期油曾升最多14.08%，是2020年5月5日後最大升幅，當日升幅為25.01%。高見77.62美元，是1月21日78.47美元後最高。現報76.58美元，升12.55%。

布蘭特期油曾升最多13.18%，是2022年3月7日後最大升幅，當日升幅為17.8%。高見78.5美元，是1月27日79美元後最高。現報77.57美元，升11.84%。

金價曾升最多1.73%，是6月2日後最大升幅度，當日升幅度為2.85%。高見3444.48美元，是4月22日3500.1美元後最高。現報3441.47美元，升1.64%。

LME 銅期貨隔晚升0.55%或54美元，報9702美元。比特幣現跌2.1%或2233.97美元，報103778.79美元；美國10年期債息現跌0.63%或0.0275厘，報4.3317厘。

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