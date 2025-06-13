港元現報7.849元升值4點子，曾貶值最多3點子，報7.8497元，亦曾升值最多9點子，報7.8485元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.01818%，是6月4日後最低；1星期HIBOR跌0.29點子至0.12191%，是6月11日後最低；2星期HIBOR無升跌報0.23744%，是6月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.86點子至1.7%，是6月10日後最低；6個月期HIBOR跌2.16點子至2.39452%，是6月10日後最低；12個月期HIBOR跌2.57點子至2.99036%，是5月30日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增36.27億元，至總數21246.61億元，是6月6日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增36.2億元，至總數6151.45億元，是6月6日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1734.83億元，與上日相同，總結餘是6月11日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.07億元，至總數13228.57億元，是6月10日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減0.37億元，至總數12145.18億元，是6月10日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.183升值0.262點或0.27%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31324%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.6921%，終止連續6日擴闊，利差是2025年6月06日後最窄，當日差距為-3.6718%。

對上一次終止連續6日擴闊，是2025年5月30日，當日利差報-3.7346%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升4.4點子至1.411%，是6月6日後最高；1星期Shibor跌1.3點子至1.508%，是6月11日後最低；2星期Shibor升0.8點子至1.543%，是6月11日後最高；1個月期Shibor升0.2點子至1.622%，是5月19日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.656%，是5月23日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.656%，是5月23日後最低；1年期Shibor無升跌報1.68%，是6月12日後最低。

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