蘇姿丰表示，該公司MI350晶片系列的新產品，比英偉達同類產品速度更快，比早期版本有了很大的進步。她表示，已於本月初開始出貨的MI355晶片，速度是前代產品的35倍。

蘇姿丰此前預測到2028年AI加速器（用於開發和運行人工智能工具的晶片）市場收入將達到5000億美元，但她現在預計將超過這一數字。她表示，「人們過去認為5000億美元是一個非常大的數字」，「現在看來，這個數字觸手可及」。

AMD表示，MI355在運行AI軟件方面的表現優於英偉達的B200和GB200產品，在代碼創建方面則與它們持平或超出。AMD表示，購買者支付的價格將遠低於英偉達產品。

英偉達的代表沒有立即給予評論。

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