moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

AMD：新版AI晶片速度超越英偉達同類產品

彭博社報道，AMD行政總裁蘇姿丰表示，其公司最新的人工智能AI處理器可以挑戰英偉達公司。她預計未來三年內，晶片市場的規模將飈升至5000億美元以上。

蘇姿丰表示，該公司MI350晶片系列的新產品，比英偉達同類產品速度更快，比早期版本有了很大的進步。她表示，已於本月初開始出貨的MI355晶片，速度是前代產品的35倍。

蘇姿丰此前預測到2028年AI加速器（用於開發和運行人工智能工具的晶片）市場收入將達到5000億美元，但她現在預計將超過這一數字。她表示，「人們過去認為5000億美元是一個非常大的數字」，「現在看來，這個數字觸手可及」。

AMD表示，MI355在運行AI軟件方面的表現優於英偉達的B200和GB200產品，在代碼創建方面則與它們持平或超出。AMD表示，購買者支付的價格將遠低於英偉達產品。

英偉達的代表沒有立即給予評論。

其他報道

比亞迪：中國電動車價格戰不可持續 惟未明言是否收緊促銷策略

伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅

中資企業據報擬加入收購長和港口財團

碧瑤綠色：終止收購物管公司

特朗普批鮑威爾不肯減息是「傻瓜」 惟強調不會開除他

中生製藥發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%

三花智控IPO 入場費2275.72元

佰澤醫療IPO 入場費4090.85元

雲頂新耀：控股股東擬減持7.6%

藥捷安康IPO 入場費6641.31元

君實生物折讓約11%配股

滬深三大指數今早低開 滬指跌0.15% 人行進行2025億人幣逆回購

恒指低開75點 科指跌0.95%跌穿10天線 油、金股上升

港股ADR升245點 夜期高水143點 美期、亞股跌 港通等業績

以色列打擊伊朗核設施 美國：沒有參與襲擊 美期跌逾1% 油價升逾5%

美債息續軟 3個月10年期債息轉倒掛 道指、標指創近3個月收市新高 道指升101點

北水增持阿里影業 減持新城發展