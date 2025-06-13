彭博社報道，AMD行政總裁蘇姿丰表示，其公司最新的人工智能AI處理器可以挑戰英偉達公司。她預計未來三年內，晶片市場的規模將飈升至5000億美元以上。
蘇姿丰表示，該公司MI350晶片系列的新產品，比英偉達同類產品速度更快，比早期版本有了很大的進步。她表示，已於本月初開始出貨的MI355晶片，速度是前代產品的35倍。
蘇姿丰此前預測到2028年AI加速器（用於開發和運行人工智能工具的晶片）市場收入將達到5000億美元，但她現在預計將超過這一數字。她表示，「人們過去認為5000億美元是一個非常大的數字」，「現在看來，這個數字觸手可及」。
AMD表示，MI355在運行AI軟件方面的表現優於英偉達的B200和GB200產品，在代碼創建方面則與它們持平或超出。AMD表示，購買者支付的價格將遠低於英偉達產品。
其他報道
伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅
中生製藥發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%
滬深三大指數今早低開 滬指跌0.15% 人行進行2025億人幣逆回購
港股ADR升245點 夜期高水143點 美期、亞股跌 港通等業績
以色列打擊伊朗核設施 美國：沒有參與襲擊 美期跌逾1% 油價升逾5%
美債息續軟 3個月10年期債息轉倒掛 道指、標指創近3個月收市新高 道指升101點