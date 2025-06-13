其中，TVB 將向騰訊音樂開放影視 IP 資源，酷狗音樂與埋堆堆開設「港劇場」專區，結合港劇 MV 短視頻與 AI 技術，創造全新的用戶體驗。此外，雙方將共同開發「歡樂今宵」LIVE 項目，聚焦大灣區開發線上線下新盈利增長點。長期目標是在三年內建立「音樂+影視+科技」的全球音樂文化新標杆，並在 2025 年前實現各項階段性目標的落地。

TVB 旗下全資附屬公司 77 工作室與騰訊視頻簽署《影視劇集聯合製作合作框架協議》，訂立多部影視劇集的聯合製作、傳播及招商合作框架。除了《玫瑰戰爭》外，雙方還將聯合製作家傳戶曉的金庸武俠小說《笑傲江湖》，為TVB 多年來再次改編金庸作品。

此外，TVB 與深圳廣播電影電視集團將合作製作線上、線下影視內容，爭取成為新的CEPA 補充協議生效後 TVB 首部劇集於內地衛星電視黃金檔播出等全面合作。

除了劇集製作的合作外，TVB 與華為香港及科大訊飛三方將探討利用各自技術和資源優勢，共同推進粵語語言模型的創新發展及其應用場景的可行性， 包括自動語音識別模型開發、粵語語料庫訓練及在 AI 應用中使用粵語模型的合作探索。三方亦將探索基於科大訊飛 AI語音辨識及華為雲架構的智能辦公系統，優化跨部門協作流程；同時圍繞「AI+媒體科技」發展培養數碼轉型及 AI 應用人才。

電視廣播有限公司行政主席許濤表示，TVB 在香港傳統電視頻道市場佔有率始終保持在絕對領先的 80%左右，每週服務 500 萬香港觀眾，還通過翡翠台等落地頻道覆蓋大灣區 2,600 多萬觀眾。新媒體流媒體平台 myTV SUPER 在香港和澳門有 1,100 多萬註冊用戶和 200 萬月活用戶。內地的社交媒體帳號矩陣積累過億粉絲。公司已在深圳前海和廣州南沙設立影視製作中心，完成劇集備案、開發、製作等核心環節，切實投身於大灣區影視劇行業發展。TVB能夠充分利用大灣區的場地、人力等資源，促進兩地人才交流和創意融合，讓港劇吸收更多大灣區元素，映射出內地文化。

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