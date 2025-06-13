資金避險流入日圓、黃金。每美元兌日圓曾貶值至142.8日圓，是6月5日142.53日圓後最弱。金價曾升最多1.73%，是6月2日後最大升幅度，當日升幅度為2.85%，高見3444.48美元，是4月22日3500.1美元後最高。

油價一度抽升逾13%，但其後伊朗通訊社稱，伊朗稱煉油廠和儲油罐未受損，升幅稍為收窄。

恒指今早低開75點，高位升64點，低位跌247點，高低波幅313點。上升股份比例為18.45%，下跌為40.11%，無升跌為41.43%。

恒指半日跌168點或0.7%，報23866點，大市成交金額1524億元；國指跌78點或0.89%，報8651點。恒生科技指數收報5220點，跌2.08%。

藍籌股成交金額578.84億元，佔大市成交37.98%；科指成份股成交金額358.43億元，佔大市成交23.51%；國指成份股成交金額509.56億元，佔大市成交33.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.26%，至122.15億元，佔大市成交8.01%。牛熊證成交金額53.32億元，減少12.5%；窩輪成交金額68.82億元，減少4.67%。

藍籌29隻升，53隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升9.28%，收報13.42元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌4.92%，收報5.41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報85.85元，升0.06%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.76元，跌5.45%。

恒指跌穿10天線(23863.75點)。科指跌穿10天線(5297.75點)、20天線(5268.82點)、100天線(5275.29點)，下試50天線(5154.92點)。

北水南下合計淨流入19.57億元，較上日減少64.95%，連續第13日流入，累計流入617.35億元，對上一次連續13日淨流入是4月9日。北水本月累計流入321.53億元，按月減少29.51%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）805.36億元，較上日減37.92%，佔香港市場成交額由上日的26.54%減至26.41%。

個股表現

比亞迪（1211）：中國電動車價格戰不可持續 惟未明言是否收緊促銷策略。收報128.9元，跌4.09%。

伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅。

中石油（0857）收報7.41元，升1.93%。

中海油（0883）收報18.72元，升2.18%。

黃金股

紫金礦業（2899）創上市新高，見20.7元，收報20.3元，升1.5%。

招金礦業（1818）創上市新高，見22.2元，收報21.7元，升4.08%。

中資企業據報擬加入收購長和港口財團。

長和（0001）收報47.95元，升1.91%。

港口運輸股

中遠海控（1919）收報14.06元，升5.08%。

中遠海發（2866）收報1.06元，升1.92%。

中遠海能（1138）收報7.06元，升11.53%。

中遠海運港口（1199）收報4.98元，升1.63%。

招商局港口（0144）收報14.54元，升1.39%。

東方海外（0316）收報137元，升4.18%。

碧瑤綠色（1397）：終止收購物管公司。收報0.66元，跌2.94%。

中生製藥（1177）發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%。創52周高，見5.78元，收報5.41元，跌4.92%。

雲頂新耀（1952）：控股股東擬減持7.6%。收報50.85元，跌11.33%。

君實生物（1877）折讓約11%配股。收報26.3元，跌8.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）收報8.2元，無升跌。

經濟日報（0423）收報0.75元，升1.35%。

國際永勝集團（6663）收報0.34元，無升跌。

雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見1.42元，收報1.41元，升2.92%。

美捷匯控股（1389）收報0.35元，無升跌。

達豐設備（2153）收報0.97元，跌7.62%。

賓仕國際（1705）盈警，料全年少賺最多五成。收報0.4元，跌4.76%。

健倍苗苗（2161）全年多賺51%，末期息11.5仙。創52周高，見2.77元，收報2.74元，升5.79%。

小鵬（9868）：監管部門擬約束價格戰，未來半年至一年或有較好結果。收報72.25元，跌5.37%。

周大福（1929）︰今年目標同店銷售重回單位數增長，中港再開20間新形象店。創52周高，見13.66元，收報13.42元，升9.28%。

東方企控（0018）盈警，料全年盈利倒退最多33%。收報0.39元，跌2.5%。

上港增持郵儲行（1658）。收報5.25元，無升跌。

新世界（0017）875億元再融資貸款額87%已獲銀行支持。收報5.04元，跌0.4%。

周大福珠寶（1929）去年盈利跌9%至59.2億元，末期息32仙。創52周高，見13.66元，收報13.42元，升9.28%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.43元，收報1.33元，無升跌；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.6元，收報13.54元，升3.99%；招金礦業（1818）創上市新高，見22.2元，收報21.7元，升4.08%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見76.3元，收報72.05元，升0.07%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.98元，收報12.8元，升7.74%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.18元，收報2.16元，升5.37%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見17.9元，收報17.04元，跌0.81%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見40.25元，收報37.05元，升8.97%；九源基因（2566）創上市新高，見11.84元，收報9.88元，跌8.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9327.85元，收報9326元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.1元，收報15.07元，升0.74%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1101.45元，收報1101.45元，升0.01%；恒隆集團（0010）創52周高，見11.82元，收報11.82元，升0.85%；綠心集團（0094）創52周高，見0.09元，收報0.063元，升57.5%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見23.55元，收報22.95元，跌0.22%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.7元，收報20.3元，升1.5%；萬洲（0288）創52周高，見7.75元，收報7.52元，跌0.66%；領展（0823）創52周高，見42.55元，收報42元，無升跌；中生製藥（1177）創52周高，見5.78元，收報5.41元，跌4.92%；藥明生物（2269）創52周高，見29.3元，收報27.65元，跌0.36%；周大福（1929）創52周高，見13.66元，收報13.42元，升9.28%；翰森製藥（3692）創52周高，見30.85元，收報29.25元，跌2.17%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.9元，收報39.2元，升0.77%；藥明康德（2359）創52周高，見81.65元，收報77.4元，跌1.34%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括匯漢控股（0214）低見0.29元，收報0.29元，跌9.38%；從玉智農（0875）低見0.29元，收報0.31元，升3.33%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.35元，收報0.35元，跌5.41%；驢跡科技（1745）低見0.191元，收報0.192元，跌1.03%；小黃鴨德盈（2250）低見0.84元，收報0.84元，跌5.62%；華邦科技（2985）低見0.6元，收報0.64元，跌4.48%；中國來騎哦（8039）低見0.076元，收報0.107元，升16.3%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.164元，收報0.18元，升9.09%；南方沙特－Ｒ（83031）低見68.6元，收報68.6元，跌2.64%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.118元，收報0.124元，升5.08%；華聯國際（0969）低見0.067元，收報0.071元，跌14.46%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；奧邦建築（1615）低見0.2元，收報0.2元，無升跌；德林控股（1709）低見2.9元，收報2.95元，跌3.28%；恩典生命科技（2112）低見0.066元，收報0.072元，無升跌；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.011元，升10%；一脈陽光（2522）低見13.54元，收報13.64元，跌7.46%；利駿集團香港（8360）低見0.435元，收報0.435元，跌1.14%；寶燵控股（8601）低見0.239元，收報0.24元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，山東墨龍（0568）收報3.94元，升71.3%；綠心集團（0094）創52周高，見0.09元，收報0.063元，升57.5%；ＭＩ能源（1555）收報0.028元，升40%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.285元，升39.02%；延長石油國際（0346）收報0.45元，升32.35%；東京中央拍賣（1939）收報1.83元，升31.65%；中石化油服（1033）收報0.82元，升28.13%；匯盈控股（0821）收報0.038元，升26.67%；高雅光學（0907）收報0.111元，升24.72%；芯成科技（0365）收報0.285元，升23.91%；數科集團（2350）收報0.44元，升22.22%。

下跌異動股，包括，瑞遠智控（8249）收報0.093元，跌22.5%；皓文控股（8019）收報0.31元，跌20.51%；璋利國際（1693）收報2.7元，跌18.18%；中國三三傳媒（8087）收報0.97元，跌16.38%；東方支付集團控股（8613）收報0.093元，跌16.22%；豐德麗控股（0571）收報0.052元，跌16.13%；佳華百貨控股（0602）收報0.043元，跌15.69%；華聯國際（0969）見52周低0.067元，收報0.071元，跌14.46%；中國創意控股（8368）收報0.76元，跌13.64%；百能國際能源（8132）收報0.053元，跌13.11%；首控集團（1269）收報0.041元，跌12.77%。

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