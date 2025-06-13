moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌168點 科指跌2%跌穿多條平均線 油股金股上升

以色列對伊朗進行先發制人打擊，襲擊了伊朗的指揮官、科學家和核設施，伊朗稱，將讓美國對以色列的襲擊承擔責任。美股隔晚上升，但受今早發生的襲擊事件影響，市場憂慮局勢向戰爭方向惡化，美期、歐期、亞股均下跌。油股金股上升。北水流入19億。

資金避險流入日圓、黃金。每美元兌日圓曾貶值至142.8日圓，是6月5日142.53日圓後最弱。金價曾升最多1.73%，是6月2日後最大升幅度，當日升幅度為2.85%，高見3444.48美元，是4月22日3500.1美元後最高。

油價一度抽升逾13%，但其後伊朗通訊社稱，伊朗稱煉油廠和儲油罐未受損，升幅稍為收窄。

恒指今早低開75點，高位升64點，低位跌247點，高低波幅313點。上升股份比例為18.45%，下跌為40.11%，無升跌為41.43%。

恒指半日跌168點或0.7%，報23866點，大市成交金額1524億元；國指跌78點或0.89%，報8651點。恒生科技指數收報5220點，跌2.08%。

藍籌股成交金額578.84億元，佔大市成交37.98%；科指成份股成交金額358.43億元，佔大市成交23.51%；國指成份股成交金額509.56億元，佔大市成交33.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.26%，至122.15億元，佔大市成交8.01%。牛熊證成交金額53.32億元，減少12.5%；窩輪成交金額68.82億元，減少4.67%。

藍籌29隻升，53隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升9.28%，收報13.42元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌4.92%，收報5.41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報85.85元，升0.06%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.76元，跌5.45%。

恒指跌穿10天線(23863.75點)。科指跌穿10天線(5297.75點)、20天線(5268.82點)、100天線(5275.29點)，下試50天線(5154.92點)。

北水南下合計淨流入19.57億元，較上日減少64.95%，連續第13日流入，累計流入617.35億元，對上一次連續13日淨流入是4月9日。北水本月累計流入321.53億元，按月減少29.51%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）805.36億元，較上日減37.92%，佔香港市場成交額由上日的26.54%減至26.41%。

個股表現

比亞迪（1211）：中國電動車價格戰不可持續 惟未明言是否收緊促銷策略。收報128.9元，跌4.09%。

伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅。

中石油（0857）收報7.41元，升1.93%。

中海油（0883）收報18.72元，升2.18%。

黃金股

紫金礦業（2899）創上市新高，見20.7元，收報20.3元，升1.5%。

招金礦業（1818）創上市新高，見22.2元，收報21.7元，升4.08%。

中資企業據報擬加入收購長和港口財團。

長和（0001）收報47.95元，升1.91%。

港口運輸股

中遠海控（1919）收報14.06元，升5.08%。

中遠海發（2866）收報1.06元，升1.92%。

中遠海能（1138）收報7.06元，升11.53%。

中遠海運港口（1199）收報4.98元，升1.63%。

招商局港口（0144）收報14.54元，升1.39%。

東方海外（0316）收報137元，升4.18%。

碧瑤綠色（1397）：終止收購物管公司。收報0.66元，跌2.94%。

中生製藥（1177）發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%。創52周高，見5.78元，收報5.41元，跌4.92%。

雲頂新耀（1952）：控股股東擬減持7.6%。收報50.85元，跌11.33%。

君實生物（1877）折讓約11%配股。收報26.3元，跌8.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）收報8.2元，無升跌。

經濟日報（0423）收報0.75元，升1.35%。

國際永勝集團（6663）收報0.34元，無升跌。

雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見1.42元，收報1.41元，升2.92%。

美捷匯控股（1389）收報0.35元，無升跌。

達豐設備（2153）收報0.97元，跌7.62%。

賓仕國際（1705）盈警，料全年少賺最多五成。收報0.4元，跌4.76%。

健倍苗苗（2161）全年多賺51%，末期息11.5仙。創52周高，見2.77元，收報2.74元，升5.79%。

小鵬（9868）：監管部門擬約束價格戰，未來半年至一年或有較好結果。收報72.25元，跌5.37%。

周大福（1929）︰今年目標同店銷售重回單位數增長，中港再開20間新形象店。創52周高，見13.66元，收報13.42元，升9.28%。

東方企控（0018）盈警，料全年盈利倒退最多33%。收報0.39元，跌2.5%。

上港增持郵儲行（1658）。收報5.25元，無升跌。

新世界（0017）875億元再融資貸款額87%已獲銀行支持。收報5.04元，跌0.4%。

周大福珠寶（1929）去年盈利跌9%至59.2億元，末期息32仙。創52周高，見13.66元，收報13.42元，升9.28%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.43元，收報1.33元，無升跌；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.6元，收報13.54元，升3.99%；招金礦業（1818）創上市新高，見22.2元，收報21.7元，升4.08%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見76.3元，收報72.05元，升0.07%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.98元，收報12.8元，升7.74%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.18元，收報2.16元，升5.37%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見17.9元，收報17.04元，跌0.81%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見40.25元，收報37.05元，升8.97%；九源基因（2566）創上市新高，見11.84元，收報9.88元，跌8.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9327.85元，收報9326元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.1元，收報15.07元，升0.74%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1101.45元，收報1101.45元，升0.01%；恒隆集團（0010）創52周高，見11.82元，收報11.82元，升0.85%；綠心集團（0094）創52周高，見0.09元，收報0.063元，升57.5%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見23.55元，收報22.95元，跌0.22%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.7元，收報20.3元，升1.5%；萬洲（0288）創52周高，見7.75元，收報7.52元，跌0.66%；領展（0823）創52周高，見42.55元，收報42元，無升跌；中生製藥（1177）創52周高，見5.78元，收報5.41元，跌4.92%；藥明生物（2269）創52周高，見29.3元，收報27.65元，跌0.36%；周大福（1929）創52周高，見13.66元，收報13.42元，升9.28%；翰森製藥（3692）創52周高，見30.85元，收報29.25元，跌2.17%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.9元，收報39.2元，升0.77%；藥明康德（2359）創52周高，見81.65元，收報77.4元，跌1.34%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括匯漢控股（0214）低見0.29元，收報0.29元，跌9.38%；從玉智農（0875）低見0.29元，收報0.31元，升3.33%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.35元，收報0.35元，跌5.41%；驢跡科技（1745）低見0.191元，收報0.192元，跌1.03%；小黃鴨德盈（2250）低見0.84元，收報0.84元，跌5.62%；華邦科技（2985）低見0.6元，收報0.64元，跌4.48%；中國來騎哦（8039）低見0.076元，收報0.107元，升16.3%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.164元，收報0.18元，升9.09%；南方沙特－Ｒ（83031）低見68.6元，收報68.6元，跌2.64%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.118元，收報0.124元，升5.08%；華聯國際（0969）低見0.067元，收報0.071元，跌14.46%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；奧邦建築（1615）低見0.2元，收報0.2元，無升跌；德林控股（1709）低見2.9元，收報2.95元，跌3.28%；恩典生命科技（2112）低見0.066元，收報0.072元，無升跌；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.011元，升10%；一脈陽光（2522）低見13.54元，收報13.64元，跌7.46%；利駿集團香港（8360）低見0.435元，收報0.435元，跌1.14%；寶燵控股（8601）低見0.239元，收報0.24元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，山東墨龍（0568）收報3.94元，升71.3%；綠心集團（0094）創52周高，見0.09元，收報0.063元，升57.5%；ＭＩ能源（1555）收報0.028元，升40%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.285元，升39.02%；延長石油國際（0346）收報0.45元，升32.35%；東京中央拍賣（1939）收報1.83元，升31.65%；中石化油服（1033）收報0.82元，升28.13%；匯盈控股（0821）收報0.038元，升26.67%；高雅光學（0907）收報0.111元，升24.72%；芯成科技（0365）收報0.285元，升23.91%；數科集團（2350）收報0.44元，升22.22%。

下跌異動股，包括，瑞遠智控（8249）收報0.093元，跌22.5%；皓文控股（8019）收報0.31元，跌20.51%；璋利國際（1693）收報2.7元，跌18.18%；中國三三傳媒（8087）收報0.97元，跌16.38%；東方支付集團控股（8613）收報0.093元，跌16.22%；豐德麗控股（0571）收報0.052元，跌16.13%；佳華百貨控股（0602）收報0.043元，跌15.69%；華聯國際（0969）見52周低0.067元，收報0.071元，跌14.46%；中國創意控股（8368）收報0.76元，跌13.64%；百能國際能源（8132）收報0.053元，跌13.11%；首控集團（1269）收報0.041元，跌12.77%。

 

其他報道

伊朗：襲擊未對煉油設施和儲油罐造成任何損害

AMD：新版AI晶片速度超越英偉達同類產品

比亞迪：中國電動車價格戰不可持續 惟未明言是否收緊促銷策略

伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅

中資企業據報擬加入收購長和港口財團

碧瑤綠色：終止收購物管公司

特朗普批鮑威爾不肯減息是「傻瓜」 惟強調不會開除他

中生製藥發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%

三花智控IPO 入場費2275.72元

佰澤醫療IPO 入場費4090.85元

雲頂新耀：控股股東擬減持7.6%

藥捷安康IPO 入場費6641.31元