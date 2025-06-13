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半日沽空金額增66% 南方恒生科技增2.5倍 盈富街貨兩個月最多

大市半日沽空金額233.31億元，較上日增加66.47%，沽空金額佔大市成交比率為15.3%。

沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）41.83億元，較上日增加251%，上日流通股份減1.47%或1.29億個，至85.89億個，是6月11日後最少，當日達87.18億個。

盈富基金（2800）上日流通股份增1.85%或1.12億個，至61.47億個，是4月11日後最多，當日達63.3億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增5.75%或1999.15萬個，至3.67億個，是5月28日後最多，當日達3.69億個。

沽空增幅最多的股份為，中石化油服（1033）增加23371.63%，至1251.03萬元；沽空減幅最多的股份為，ＦＬ二南方黃金（7299）減少97.79%，至56034元。

藍籌當中，沽空比率最高的是信義玻璃（0868）沽空比率46.54%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率42.91%。

其餘請看附圖。

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