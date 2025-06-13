本報向HKTVmall查詢有關「淘品直送」的發展，獲HKTVmall回覆，為提供更多元化的產品選擇，HKTVmall除自英國、澳洲、 日本等各地進口產品外，由2025年年初開始積極引入內地產品及商戶進駐，整合成全新購物主題「淘品直送」，並於6月9日正式推出。

現時HKTVmall與大約150家內地商戶合作，以內地同價，即其定價需與內地網購平台一致，提供超過16,000款產品選擇，包括網紅熱賣食品、家居用品、生活雜貨、家具家俬等。客戶對新產品的反應理想，銷售額保持上升趨勢，相信在內地同價及集運產品一件包郵到港的優惠下，將能吸引更多消費者

據HKTVmall平台顯示，這些內地商品多以簡體字包裝，貨品為內地版平行進口，貨品會同時顯示人民幣價格及港幣換算價。貨品類別暫時有生活紙品、零食飲料、家品用具、傢具傢俬、急凍食品、竉物用品、運動用品及服裝等，部分商品自5月起已部分推出。

另外，HKTVmall亦正式推出簡體版小程序，可經微信接入，並可以內地電話號碼註冊，在HKTVmall微信小程序首次註冊HKTVmall賬戶和新電話號碼註冊的客戶，可享訂單200元人民幣減100元人民幣的優惠碼等。

記者在HKTVmall App實測，搜尋部分港人喜歡網購的商品如面紙、抽紙。在搜尋結果頁面中，消費者已可選擇只顯示「內地同價」產品，而以維達官方旗艦店的一款24包面紙為例，官方售價為77元，內地商家一款同類產品，但包裝形式不同，合計24包面紙售價為59.6元人民幣，折合66港元，較香港官方便宜約11元。

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