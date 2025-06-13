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歐洲央行行長拉加德試坐百度無人車 認為駕駛平穩

近日訪問中國的歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）於北京試坐百度（9888）旗下無人駕駛汽車，認為駕駛平穩，並建議車內空間可改造成美容院等場景，以滿足用家不同需求。

百度發文指，拉加德於6月11日到訪位於北京亦莊（經濟技術開發區）的百度Apollo Park，與百度自動駕駛業務負責人交流自動駕駛、AI發展等話題，並在亦莊東環南路、宏達南路等公開道路上，試乘了蘿蔔快跑第六代無人駕駛汽車。

據百度方面指，拉加德試乘後表達了對蘿蔔快跑無人駕駛汽車的安全性、穩定性和駕駛表現的認可，並稱希望自己的車也能像蘿蔔快跑一樣智能，即只要發令讓其啓動，汽車就能平穩安全地行駛。

百度指，蘿蔔快跑正面向全球開啟業務布局，陸續出海至迪拜、阿布扎比等地，在全球部署超1000輛無人駕駛汽車，累計提供出行服務1100萬次。

拉加德此次中國之旅發生於中美貿易磋商之際，她在人行發表演講時抨擊脅迫性的貿易政策，認為做霸凌者非長遠之計，各國須尋求合作解決方案。同日歐洲央行發表聲明稱，已與中國人行簽署諒解備忘錄，以更新雙方在央行業務方面的現有合作。

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