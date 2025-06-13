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寵物出行遇怪事 GoGoX：寵物蛇運送途中逃脫躲車座下

GoGoX推出客貨車寵物接送服務，去年全年錄得10萬次出行，多年來平台曾遇上不少令人難忘、甚至出乎意料的寵物運送情況，其中曾有一條包裝不當的寵物蛇在運送途中逃脫，躲藏在車座下。客戶離開後才發現蛇不見了，隨即緊急聯絡司機夥伴。此後GoGoX加強對寵物運送前妥善安置的指引，確保所有寵物在運送前均已妥善安裝及固定。

另外，GoGoX分享曾客戶安排送其與前女友共同飼養的狗隻給對方，惟對方在司機夥伴到達時拒絕接收，令司機陷入兩難，公司其後更新服務指引，規定寵物出行時必須由主人陪同，減少遺棄風險，同時加強責任追溯。

GoGoX 平台總監Ming Tse表示，上述真實案例促使平台不斷優化安全守則，他們十分重視用戶與寵物的出行體驗，除了不斷優化服務細節，GoGoX多年前已推出寵物友善司機夥伴計劃，確保司機接受相關培訓，以更有耐心和技巧地協助寵物出行，讓每一次旅程都更安心、安全。

該行指，隨著越來越多香港市民飼養寵物，對寵物出行服務的需求持續上升。根據政府統計處的數據，全港有超過24.19萬戶飼養寵物的家庭，每戶每月平均在寵物上的開支可高達數千港元，該行採用客貨車接送，車廂空間較大，為寵物提供更舒適的出行體驗。

另外，GoGoX公布宣佈與本地慈善機構晉智慈善基金合作，將寵物出行服務的使命延伸至寵物社區支援工作，支援其動物輔助治療計劃。未來一年將提供400程出行資助，協助已認證的治療犬安全前往香港各區的服務地點，讓治療犬持續為有需要的人士提供關懷與陪伴。

晉智慈善基金專注推動動物輔助介入（Animal-Assisted Intervention, AAI），服務對象包括有特殊教育需要（SEN）的兒童及長者。經過專業訓練與評估後，狗隻將成為具認可資格的治療犬，與主人和義工一同探訪學校、院舍及社區，透過陪伴與互動提供情緒、教育及心理支援。其他報道

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