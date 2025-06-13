在香港，雖然去年新增職缺數量較前兩年減少，人工智能技能相關職缺比例反為上升，由1.6%按年上升至1.9%。其中，資訊及通訊產業是新增職缺中增長最為穩定的行業，從2021年的6.4%上升至去年的7.2%；同期，其他行業對人工智能技能的需求保持相對穩定。

同時，香港各行各業都呈現一個普遍趨勢：需要人工智能增強的職位增加6%，而全自動化職位則減少約7%。香港人工智能增強應用最廣泛的產業是公共行政和防務，其人工智能相關職位的增幅超過50%。此外，自2021年以來，能源和供水產業的人工智能增強型職位增幅均超過30%，這反映出對將人工智能與人類專業知識相結合的職位需求不斷增長。

全球報告發現，自2022年生成式人工智能（GenAI）廣泛普及以來，在受人工智能影響較多的行業例如金融服務、軟件出版等生產力增長率幾乎翻了兩番，從2018貢2022年的7%，提升至2018至2024年的27%。至於受人工智能影響較少的行業如礦業和酒店，同期生產力增長從10%下降至9%。去年數據顯示，在受人工智能影響較大的行業，員工的人均創收增長速度是受影響較少行業的3倍。

羅兵咸永道全球首席商務官Carol Stubbings表示，報告發現，人工智能賦能企業的潛力已開始凸顯，而目前仍處於轉型的初期階段。隨著企業逐步推廣代理式人工智能（Agentic AI），觀察到技術與文化的融合能夠帶來巨大的新機遇，重新構想組織的運作方式，並創造價值。

自2019至去年，受人工智能影響較少的職位數量增長強勁，升65%，而家受人工智能影響較多的職位數量亦保持穩健，上升38%。在受人工智能影響較多的職業中，工作職位可進一步細分為「自動化」職位，即職位包含一些人工智能可以執行的任務，和「增強型」職位，即人工智能幫助人類更好地完成工作，而在該期間，這兩類職位在分析的行業中均呈增長趨勢，其中增強型職位的增長速度通常更快。

此外，受人工智能影響較多的行業工資增長速度，是受人工智能影響較少的行業的兩倍，在分析的所有行業中，需要具備人工智能技能職位的工資溢價均高於無需人工智能技能要求職位，平均溢價從前一年的25%上升至去年的56%。儘管整體招聘職位總數下降11.3%，需要人工智能技能的職位繼續比所有工作職位增長得更快，去年增長7.5%。

該公司全球首席人工智能官Joe Atkinson表示，以往普遍擔憂人工智能將導致職位數量急劇減少，研究結果顯示，幾乎所有涉及人工智能應用的職位數量都在增加。報告也指出，去年在受人工智能影響最大的職位中，企業所需技能的變化速度從前一年的25%升至66%。該公司全球勞動力主管合夥人Peter Brown表示，人工智能的快速發展不但正在重塑各行各業，更在根本上改變勞動力結構和所需技能。這不是一家企業可以單靠高薪挖角能夠解決的問題。

其他報道

寵物出行遇怪事 GoGoX：寵物蛇運送途中逃脫躲車座下

證監會梁鳳儀：爭取年底前將人民幣櫃台納入南向通

歐洲央行行長拉加德試坐百度無人車 認為駕駛平穩

【有片：埋身擊】避險情緒升溫 黃金有望挑戰歷史高位

佳兆業尋求將重組最後期限延至9月30日

半日沽空金額增66% 南方恒生科技增2.5倍 盈富街貨兩個月最多

HKTVmall伙150家內地商戶推「淘品直送」 標榜與內地同價

恒指半日跌168點 科指跌2%跌穿多條平均線 油股金股上升

TVB半日升8.4% 與騰訊等5企合作 共同開發歡樂今宵LIVE、拍攝笑傲江湖等

伊朗：襲擊未對煉油設施和儲油罐造成任何損害

AMD：新版AI晶片速度超越英偉達同類產品

比亞迪：中國電動車價格戰不可持續 惟未明言是否收緊促銷策略

伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅

中資企業據報擬加入收購長和港口財團

碧瑤綠色：終止收購物管公司

特朗普批鮑威爾不肯減息是「傻瓜」 惟強調不會開除他

中生製藥發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%

三花智控IPO 入場費2275.72元

佰澤醫療IPO 入場費4090.85元

雲頂新耀：控股股東擬減持7.6%

藥捷安康IPO 入場費6641.31元

君實生物折讓約11%配股

滬深三大指數今早低開 滬指跌0.15% 人行進行2025億人幣逆回購