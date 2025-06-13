陳茂波今日（13日）出席2025財新夏季峰會時，於致辭中指當局已推出數字資產交易平台發牌制度、穩定幣發牌制度，並正推進針對托管與場外交易的規管安排。



陳茂波又指，在其他金融領域，包括資產管理和綠色金融，香港都屬亞洲領先，繼續大有可為。據估計，香港在2027年將會成為全球最大的跨境資產和財富管理中心。



創科方面，陳茂波表示，人工智能和生物科技是當局的政策重點。此外，至於搶人才相關事宜，他透露，本港自2022年底起，已經吸引了超過21萬人才來港，當局會把人才用好、留住，支持相關人士開展事業。

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