財政司司長陳茂波表示，本月港府將會發表第二份有關數字資產在港發展的政策宣言，內容圍繞金融服務與創新結合、拓展數字資產應用場景等。
陳茂波今日（13日）出席2025財新夏季峰會時，於致辭中指當局已推出數字資產交易平台發牌制度、穩定幣發牌制度，並正推進針對托管與場外交易的規管安排。
陳茂波又指，在其他金融領域，包括資產管理和綠色金融，香港都屬亞洲領先，繼續大有可為。據估計，香港在2027年將會成為全球最大的跨境資產和財富管理中心。
創科方面，陳茂波表示，人工智能和生物科技是當局的政策重點。此外，至於搶人才相關事宜，他透露，本港自2022年底起，已經吸引了超過21萬人才來港，當局會把人才用好、留住，支持相關人士開展事業。
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