彭博社報道，新世界（0017）從銀行獲得875億元再融資貸款，其中有條款表明，公司必須獲得100%的承諾，否則交易將取消。
報道引述消息指，潛在貸款文件顯示，如果新世界在6月30日之前未能獲得100%的支持，任何抵押品都將被解除，銀行承諾也將取消。
早前報道指，新世界已獲得至少87%的支持。
報道引述消息指，為了確保再融資期間的證券繼續有效，新世界需要獲得50多間銀行的同意，放棄對現有貸款的某些條件。
報道引述消息指，如果未能在6月30日前完成，意味著銀行可能會要求新世界立即償還部分現有貸款，因為某些契約豁免將到期，並補充說其部分貸款也將到期。
不過，報道引述消息指，新世界在贏得銀行支持方面不斷取得進展，顯示交易距離完成又更近了一步。
同時，根據彭博社新聞報道，新世界集團還在尋求一筆高達 156 億港元的單獨貸款，以其主要資產 Victoria Dockside 為擔保。該公司提議，一旦再融資到位，將使用部分三年期貸款來幫助償還 875 億港元的交易。
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