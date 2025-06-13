Scale指，協議還將擴大和Meta的商業合作關係，而Scale創辦人、年僅28歲的汪滔（Alexandr Wang）將加入 Meta，負責Meta的人工智能工作，但將繼續擔任 Scale董事。Scale又任命首席策略長Jason Droege擔任臨時執行長。Droege擁有逾20年發展和領導科技公司經驗，包括Uber Eats和Axon。Scale將利用所得款項加速創新。

成立於2016年的Scale AI在去年5月的一輪融資中獲Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、亞馬遜（美：Amazon）和Meta以將近140億美元估值募樂10億美元。Scale AI提供大量精確數據，對訓練OpenAI ChatGPT這類高階AI工具來說極為重要。

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