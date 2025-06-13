人工智能（AI）公司Scale AI, Inc. 公布獲得Meta（美：META）投資，Scale 估值超過290億美元。路透社引述消息人士指，Meta對Scale AI的投資金額達到143億美元。這將是Meta史上第二大投資，僅次於收購WhatsApp所涉190億美元。投資完成後，Meta將持有Scale約49%股權。
Scale指，協議還將擴大和Meta的商業合作關係，而Scale創辦人、年僅28歲的汪滔（Alexandr Wang）將加入 Meta，負責Meta的人工智能工作，但將繼續擔任 Scale董事。Scale又任命首席策略長Jason Droege擔任臨時執行長。Droege擁有逾20年發展和領導科技公司經驗，包括Uber Eats和Axon。Scale將利用所得款項加速創新。
成立於2016年的Scale AI在去年5月的一輪融資中獲Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、亞馬遜（美：Amazon）和Meta以將近140億美元估值募樂10億美元。Scale AI提供大量精確數據，對訓練OpenAI ChatGPT這類高階AI工具來說極為重要。
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