「超額儲蓄」可被定義為家庭累積超過正常水平的儲蓄，廖宜建表示，匯豐估計內地居民儲蓄當中，160萬億人民幣屬於現金，而當中50萬億人民幣被視為超額儲蓄，這些資金除了可以轉化為促進內需的居民消費，還可以轉化為投資，服務實體經濟的資金需求，也同時實現投資增值。他指香港作為很多內地企業的上市融資地，自然也是內地居民進行投資的最佳選擇之一。

廖宜建亦指，本港應繼續推進人民幣貿易融資，金管局今年2月人民幣貿易融資流動資金安排，市場反應非常正面，可在目前1000億人民幣的基礎上，探討進一步擴大規模。當香港的人民幣融資量擴大，將帶動整個亞太區的人民幣使用量，進而促使更多企業利用人民幣結算。

參與北向通的國際投資者在今年2月起，獲准於離岸市場進行債券回購，廖宜建指相關回購活動的活躍程度仍有待提升，據他們與大型機構投資者交流，投資者支持持續深化試點，例如容許國際投資者將回購的抵押品進行再抵押（「rehypothecation），將直接增加國際投資者持有人民幣債券的動力，並且提升市場效率。

此外，廖宜建提及，雖然由關稅引發的不確定性持續影響國際貿易，中企「出海」的大勢並未改變，該行顯示81%的內地企業已經，或者計劃持續發展在國內生產的同時，拓展海外業務，尤其是在歐洲和南亞或東南亞地區。內地企業「走出去」，自然衍生出對國際金融服務的新需求。在資產管理領域，內地保險公司、養老基金等機構投資者，以及個人投資者，都希望透過配置海外資產，實現投資組合的多元化。

同時，海外企業也正在加大對中國的投資和貿易往來。該行調查顯示，中國仍是全球企業開展貿易和製造的主要市場。以亞洲為例，54%的受訪企業希望增加與中國的貿易，52%的受訪企業正在考慮或已經將生產轉移到中國或增加在中國的生產。同樣地，當他們選擇融資方式和地點的時候，香港往往是不二之選。

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