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MCP新都城中心推迪士尼公主主題活動　設六大打卡場景及期間限定店

恒地（0012）旗下將軍澳MCP新都城中心將於6月22日至8月17日舉辦「迪士尼公主仲夏花園」主題活動，展出多個迪士尼經典場景裝置，並設期間限定店及互動遊戲區。活動以超過5,000朵仿真花打造花藝場景，並涵蓋《仙履奇緣》灰姑娘、《魔髮奇 緣》樂佩、《小魚仙》艾莉奧及《阿拉丁》茉莉四位迪士尼公主主題。

另外，MCP 新都城中心特設「迪士尼公主仲夏花園」期間限定店，發售逾600款迪士尼公主主題商品，包括浴衣套裝、泳裝、文具及首次發行的頭飾配件。H‧COINS 會員即日以電子貨幣消費滿800元，可換領指定款式迪士尼公主系列相框小卡乙件，每階段之推廣期推出１款，全期共 4 款；H‧COINS 會員於場內以電子貨幣單一消費滿600元，即可獲得電子印花1枚，集齊5枚，即可換領迪士尼公主「Adventure Gals」 束繩布袋乙個。

商場聯乘 Snapio 推出期間限定「迪士尼公主主題趣拍館」，兩款特意為 MCP「迪士 尼公主仲夏花園」推出的迪士尼公主系列相框，將會分別於 MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY 的「迪士尼公主主題趣拍館」登場。H‧COINS 會員以電子貨幣即日消費滿500元，即可換領拍攝券乙張。