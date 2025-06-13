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巴克萊：償還前置出口 內地出口或最快在7月開始放緩

內地5月出口總值，以美元計價按年增長放緩至4.8%，巴克萊銀行報告指，4月和5月平均增速為6.5%，仍高於首季的5.7%。從高頻航運數據顯示，6月初以來，自中國至美國的貨櫃船數量開始反彈，預期內地6月出口表現仍會保持強韌，不過該行預期，內地出口總值在上半年因前置出口增長6%後，最快或在7月出現償還效應（payback）風險，下半年出口按年增速或降至零。

巴克萊指出，觀察到多家美國零售商要求內地供應商提前發貨，希望在90日的暫緩期內盡可能運送產品，而大多數節日商品需在7月前完成生產並發貨，以確保在節日季前到達。該行憂慮對美出口可能無法完全恢復有所上升，最近不少恢復生產的訂單，是在關稅實施前下的，並引述工廠稱由於美國客戶擔心90日暫緩期後關稅可能發生變化，導致總體新訂單正在減少。

現時美國對中國加徵30%關稅，高於向其他貿易伙伴徵收的10%，巴克萊指，雖然沒有確鑿證明（smoking gun），但有個別訊號顯示中國通過其他經濟體向美國進口，以規避較高的關稅。自2024年以來，越南、泰國和馬來西亞當中，對美國出口與從中國進口的相關性（correlation）相當明顯。

雖然未能從公開數據找到確定性證明，不過巴克萊認為上述相關性，可能反映來自中國半成品流向另一個經濟體，在那裡組裝成最終產品後運往美國，當地的科技供應鏈是其中一個例子，不過該行亦不排除可能是巧合，例如從內地進口貨物是為滿足當地需求。該行亦指，出口廠或通過多個港口轉運貨物，以故意掩蓋轉口貨品的真正來源。

 

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