港股連跌兩日，恒指失守24000點關，科指更創一周最大跌幅。恒指波幅325點，逾一周最大，成交金額2942億元，增20%，一個月最多。北水淨入減96%，兩周最少。北水交易成交額增21%，創兩個月高，佔大市成交增至26%，近兩周最多。

全周計，恒指、國指連升兩周，科指則下跌。

恒指今早低開75點，高位升64點，低位跌260點，高低波幅325點。上升股份比例為26.32%，下跌為42.44%，無升跌為31.22%。

恒指收市跌142點或0.59%，報23892點，大市成交金額2942億元，較上日增加20.41%，是5月12日3224.26億元成交後最多；國指跌74點或0.85%，報8655點。恒生科技指數收報5239點，跌1.72%。

藍籌股成交金額1216.66億元，佔大市成交41.35%；科指成份股成交金額792.37億元，佔大市成交26.93%；國指成份股成交金額1079.69億元，佔大市成交36.69%。

24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.11億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.55%，至143.21億元，佔大市成交4.86%。牛熊證成交金額63.14億元，增加3.6%；窩輪成交金額80.06億元，增加10.89%。

藍籌34隻升，49隻下跌，2隻無升跌。周大福（1929）升5.37%，收報12.94元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.01%，收報63.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）創上市新高，見23.55元，收報23.45元，升1.96%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報72.4元，跌5.17%。

恒指跌穿10天線(23866.32點)。科指跌穿10天線(5299.68點)、20天線(5269.78點)、100天線(5275.48點)，下試50天線(5155.31點)。

北水南下合計淨流入1.89億元，較上日減少96.61%，是5月26日後收市新低，當日流出15.07億元。北水連續第13日流入，累計流入599.67億元，對上一次連續13日淨流入是4月9日。北水本月累計流入303.85億元，按月減少33.39%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1582.49億元，較上日增21.97%，是4月10日後新高，當日報1749.14億元。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的26.54%增至26.88%，是6月2日後新高，當日報32.65%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.08%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.5%。低見23774.92點，是6月6日23773.36點後最低。收市報23892.56點，是6月6日後收市新低，當日報23792.54點。連跌2日，累計跌474.38點，對上一次連跌2日是6月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月24日。

科指曾跌最多2.6%，是6月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.11%。低見5192.45點，是6月4日5170.12點後最低。收市報5239.71點，是6月4日後收市新低，當日報5219.02點。連跌2日，累計跌211.49點，對上一次連跌2日是6月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月23日。

國指曾跌最多1.31%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.68%。低見8615.43點，是6月5日8613.28點後最低。收市報8655.33點，是6月6日後收市新低，當日報8629.75點。連跌2日，累計跌210.39點，對上一次連跌2日是6月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月24日。

一周表現

恒指本周累升0.42%或100點，升幅是6月6日後最大，當時收市升幅為2.16%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是4月25日；本周表現最佳的是中生製藥（1177），累升21.54%，其次為藥明生物（2269）及藥明康德（2359），分別升13.59%及12.65%。而表現最差的是康師傅（0322），累跌10.37%，其次為百威（1876）及吉利（0175），分別跌9.15%及8.92%。

國指本周累升0.3%或25點，升幅是6月6日後最大，當時收市升幅為2.34%；國指連升2周，對上一次連升2周，是4月25日；本周表現最佳的是紫金礦業（2899），累升9.6%，其次為中石油（0857）及中信（0267），分別升8.19%及7.5%。而表現最差的是吉利（0175），累跌8.92%，其次為小鵬（9868）及理想（2015），分別跌7.06%及5.99%。

科指本周累跌0.89%或46點，跌幅是5月30日後最大，當時收市跌幅為1.46%；本周表現最佳的是同程旅行（0780），累升10.35%，其次為金蝶（0268）及嗶哩嗶哩（9626），分別升9.94%及9%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌7.06%，其次為華虹半導體（1347）及理想（2015），分別跌6.31%及5.99%。

午後消息股表現

新世界（0017）875億融資條款要求須獲銀行100%支持 否則取消交易。收報5.33元，升5.34%。

iPhone內地銷量5月稱冠 全球增15% 為疫後同期最佳。

手機設備

鴻騰（6088）收報2.32元，跌4.53%。

丘鈦（1478）收報7.43元，跌0.93%。

舜宇（2382）收報63.45元，跌5.01%。

高偉電子（1415）收報24.1元，跌4.37%。

通達（0698）收報0.074元，跌5.13%。

瑞聲（2018）收報39.05元，跌1.64%。

比亞迪電子（0285）收報30.95元，跌2.21%。

信利國際（0732）收報1元，跌0.99%。

富智康（2038）收報9.62元，無升跌。

小米（1810）收報51.95元，跌0.48%。

證監會梁鳳儀：爭取年底前將人民幣櫃台納入南向通。港交所（0388）收報413.6元，升0.53%。

歐洲央行行長拉加德試坐百度（9888）無人車 認為駕駛平穩。收報85.25元，跌0.64%。

佳兆業（1638）尋求將重組最後期限延至9月30日。收報0.152元，跌0.65%。

HKTVmall伙150家內地商戶推「淘品直送」 標榜與內地同價。香港科技探索（1137）收報1.63元，升3.16%。

電視廣播（TVB）（0511）與騰訊等5企合作 共同開發歡樂今宵LIVE、拍攝笑傲江湖等。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）：中國電動車價格戰不可持續 惟未明言是否收緊促銷策略。收報131.1元，跌2.46%。

伊朗：將對美國和以色列作「嚴厲」回應 油價升逾13% 逾3年最大升幅。

中石油（0857）收報7.4元，升1.79%。

中海油（0883）收報18.7元，升2.07%。

黃金股

紫金礦業（2899）創上市新高，見20.7元，收報20.1元，升0.5%。

招金礦業（1818）創上市新高，見22.2元，收報21.7元，升4.08%。

中資企業據報擬加入收購長和港口財團。

長和（0001）收報47.4元，升0.74%。

港口運輸股

中遠海控（1919）收報14.1元，升5.38%。

中遠海發（2866）收報1.05元，升0.96%。

中遠海能（1138）收報6.85元，升8.21%。

中遠海運港口（1199）收報4.96元，升1.22%。

招商局港口（0144）收報14.66元，升2.23%。

東方海外（0316）收報137元，升4.18%。

碧瑤綠色（1397）：終止收購物管公司。收報0.69元，升1.47%。

中生製藥（1177）發公告料「有對外授權交易將於近期落地」 股價先升後跌逾5%。創52周高，見5.78元，收報5.53元，跌2.81%。

雲頂新耀（1952）：控股股東擬減持7.6%。收報50.45元，跌12.03%。

君實生物（1877）折讓約11%配股。收報25.65元，跌10.47%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）收報8.2元，無升跌。

經濟日報（0423）收報0.75元，升1.35%。

國際永勝集團（6663）收報0.34元，無升跌。

雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見1.42元，收報1.42元，升3.65%。

美捷匯控股（1389）收報0.35元，無升跌。

達豐設備（2153）收報0.98元，跌6.67%。

賓仕國際（1705）盈警，料全年少賺最多五成。收報0.39元，跌7.14%。

健倍苗苗（2161）全年多賺51%，末期息11.5仙。創52周高，見2.77元，收報2.74元，升5.79%。

小鵬（9868）：監管部門擬約束價格戰，未來半年至一年或有較好結果。收報72.4元，跌5.17%。

周大福（1929）︰今年目標同店銷售重回單位數增長，中港再開20間新形象店。創52周高，見13.66元，收報12.94元，升5.37%。

東方企控（0018）盈警，料全年盈利倒退最多33%。收報0.385元，跌3.75%。

上港增持郵儲行（1658）。收報5.26元，升0.19%。

新世界（0017）875億元再融資貸款額87%已獲銀行支持。收報5.33元，升5.34%。

周大福珠寶（1929）去年盈利跌9%至59.2億元，末期息32仙。創52周高，見13.66元，收報12.94元，升5.37%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.48元，收報1.48元，升11.28%；趣致集團（0917）創上市新高，見128.4元，收報109.5元，跌9.13%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.6元，收報13.48元，升3.53%；德林國際（1126）創上市新高，見10.8元，收報10.42元，升17.08%；招金礦業（1818）創上市新高，見22.2元，收報21.7元，升4.08%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見76.3元，收報71.95元，跌0.07%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見12.98元，收報12.6元，升6.06%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.18元，收報2.15元，升4.88%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見17.9元，收報17.32元，升0.81%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見40.25元，收報35.85元，升5.44%；九源基因（2566）創上市新高，見11.84元，收報10元，跌7.24%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9327.85元，收報9327元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見929.4元，收報929.1元，升0.05%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.14元，收報15.09元，升0.87%；恒生招商一三美債（3436）創上市新高，見78.68元，收報78.68元，升0.1%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.696元，收報4.696元，升0.34%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見582.75元，收報582.75元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1101.45元，收報1101.45元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1059.85元，收報1059.85元，升0%；大唐發電（0991）創52周高，見2.2元，收報2.19元，升3.79%；恒隆集團（0010）創52周高，見11.96元，收報11.96元，升2.05%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見23.55元，收報23.45元，升1.96%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.7元，收報20.1元，升0.5%；萬洲（0288）創52周高，見7.75元，收報7.52元，跌0.66%；領展（0823）創52周高，見42.55元，收報42.05元，升0.12%；中生製藥（1177）創52周高，見5.78元，收報5.53元，跌2.81%；藥明生物（2269）創52周高，見29.3元，收報28元，升0.9%；周大福（1929）創52周高，見13.66元，收報12.94元，升5.37%；翰森製藥（3692）創52周高，見30.85元，收報29.4元，跌1.67%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見39.9元，收報39.55元，升1.67%；藥明康德（2359）創52周高，見81.65元，收報79.7元，升1.59%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，香港食品投資（0060）低見0.4元，收報0.405元，跌3.57%；匯漢控股（0214）低見0.29元，收報0.335元，升4.69%；明發集團（0846）低見0.082元，收報0.085元，跌7.61%；從玉智農（0875）低見0.29元，收報0.31元，升3.33%；中加國信（0899）低見0.069元，收報0.073元，跌1.35%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.35元，收報0.35元，跌5.41%；辰林教育（1593）低見1.24元，收報1.26元，跌0.79%；驢跡科技（1745）低見0.191元，收報0.193元，跌0.52%；卓爾智聯（2098）低見0.19元，收報0.2元，升0.5%；小黃鴨德盈（2250）低見0.84元，收報0.85元，跌4.49%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.107元，收報0.107元，跌9.32%；華聯國際（0969）低見0.067元，收報0.082元，跌1.2%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；奧邦建築（1615）低見0.2元，收報0.201元，升0.5%；德林控股（1709）低見2.9元，收報3.08元，升0.98%；恩典生命科技（2112）低見0.066元，收報0.071元，跌1.39%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.011元，升10%；ＬＦＧ投資控股（3938）低見0.134元，收報0.135元，跌0.74%；傳承教育集團（8195）低見1.37元，收報1.43元，升2.88%；利駿集團香港（8360）低見0.43元，收報0.43元，跌2.27%。

異動股

上升異動股，包括，山東墨龍（0568）收報4.04元，升75.65%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.325元，升58.54%；東京中央拍賣（1939）收報1.97元，升41.73%；ＭＩ能源（1555）收報0.028元，升40%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.76元，升35.71%；延長石油國際（0346）收報0.45元，升32.35%；元亨燃氣（0332）收報0.025元，升31.58%；滿地科技股份（1400）收報0.021元，升31.25%；復興亞洲（0274）收報0.79元，升29.51%；綠心集團（0094）創52周高，見0.09元，收報0.051元，升27.5%；MINDTELL TECH（8611）收報0.69元，升25.45%。

下跌異動股，包括，皓文控股（8019）收報0.31元，跌20.51%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.21元，跌19.23%；東方支付集團控股（8613）收報0.09元，跌18.92%；中國生態旅遊（1371）收報0.55元，跌17.91%；雲鋒金融（0376）收報2.27元，跌16.85%；星凱控股（1166）收報0.35元，跌15.66%；IDT INT'L（0167）收報1.85元，跌15.53%；星星集團（1560）收報0.11元，跌15.38%；璋利國際（1693）收報2.8元，跌15.15%；中國前沿科技集團（1661）收報0.65元，跌13.33%；友誼時光（6820）收報0.98元，跌13.27%。

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