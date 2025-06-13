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雅各臣去年純利升13% 派末期連特別息共11.5仙

雅各臣科研製藥（2633）截至3月31日止年度純利約3億元，升12.68%，每股盈利15.15仙，派末期股息每股5.5仙及特別股息每股6仙，合共11.5仙。

集團持續經營業務收益約15.77億元，增加約7.4%。來自持續經營業務經營溢利約4.1億元，增加約24.5%。來自持續經營業務的溢利約3億元，增加約43.1%，主要由於專科藥及整體非專利藥業務表現理想，加上新引進授權產品及推出新產品帶來收益貢獻。生產設備的營運效率提升及審慎的成本控制措施，均進一步鞏固溢利增長。

雅各臣於2月收購大埔創新園一個製藥設施，擬擴建至逾7萬平方英尺，將配備10條智能生產線，用於生產無菌眼藥水、固體劑型及口服液。試產階段擬定於明年底啟動，主力於腫瘤治療專科藥物，包括與本地大學醫學院的合作項目。此項投資不僅鞏固其市場領導地位，更有助推動香港成為先進製藥製造的中心。

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