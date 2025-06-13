moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東在港申請「JoyTaxi」系列商標 疑進軍自動駕駛出租車市場

上月內媒報道，京東旗下「北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司」提交了多個「Joyrobotaxi」商標申請，狀態均為「等待實質審查」，疑似部署自動駕駛計程車。據今日本港知識產權署發布的香港知識產權公報中顯示，北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司在5月亦於港申請「JoyTaxi」、「JOYTAXI」、「 joytaxi」的系列商標，狀態為「已發出公布申請通知書」。