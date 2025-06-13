該系列商標包括的類別為9、12、35及39類，9類包括可下載的計算機/手機應用軟件、科學研究用具有人工智能的擬人機器人等﹔12類為電動運載工具；汽車；無人駕駛汽車；自動駕駛汽車等﹔39類為廣告宣傳；計算機網絡和網站的在線推廣；為零售目的在通信媒體上展示商品等。

此前內媒報道指，業界普遍認為，京東申請「Joyrobotaxi」商標意在正式佈局自動駕駛出租車（Robotaxi）賽道。

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