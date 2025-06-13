截至5月底，廣義貨幣（M2）餘額325.78萬億元，按年增長7.9%，低於市場預期的8.1%，亦較4月的8%放緩，不過狹義貨幣（M1）餘額108.91萬億元，按年增長2.3%，高於市場預期的1.7%和4月的1.5%。

社融增量方面，今年首5個月累計為18.63萬億元，差過市場預期的18.67萬億元，按年則多3.83萬億元。對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.38萬億元，按年多增1123億元，委托貸款減少113億元，按年少減802億元；信托貸款增加627億元，按年少增1723億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1343億元，按年多增1662億元；企業債券凈融資9087億元，按年少2884億元；政府債券淨融資6.31萬億元，按年多3.81萬億元；非金融企業境內股票融資1504億元，按年多444億元。