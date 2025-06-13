該物業租金面價約每月每平方呎137元，不包括管理費、空調費、政府差餉及其他服務費及支出。至於租戶Jane Street Asia Limited為一家量化交易商和流通量提供者。

集團指，該物業將於2027年交付予租戶以作裝修。租賃年期為5年，自2028年1月1日起生效。租戶有權選擇續租4年，續租期期間的租金將按續租時的當時市場租值釐定。

至於三號用地將分兩期發展成為總樓面面積160萬平方呎之綜合用途項目，另有逾30萬平方呎綠化休憩空間供公眾使用，預計第一期於明年第四季及第二期於2032年第四季分別建成。

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