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恒地呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面

恒基地產（0012）公布，於今日與一名獨立第三方租戶Jane Street Asia Limited就租賃香港中環新海濱三號用地（內地段第9088號餘段）（三號用地）的第一期在建辦公室大樓及附屬面積簽訂一份同意訂立租約的協議，涉及樓面面積約22.34萬平方呎，佔第一期該類可出租樓面的 70%，

該物業租金面價約每月每平方呎137元，不包括管理費、空調費、政府差餉及其他服務費及支出。至於租戶Jane Street Asia Limited為一家量化交易商和流通量提供者。   

集團指，該物業將於2027年交付予租戶以作裝修。租賃年期為5年，自2028年1月1日起生效。租戶有權選擇續租4年，續租期期間的租金將按續租時的當時市場租值釐定。

至於三號用地將分兩期發展成為總樓面面積160萬平方呎之綜合用途項目，另有逾30萬平方呎綠化休憩空間供公眾使用，預計第一期於明年第四季及第二期於2032年第四季分別建成。

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