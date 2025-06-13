恒基地產（0012）公布，於今日與一名獨立第三方租戶Jane Street Asia Limited就租賃香港中環新海濱三號用地（內地段第9088號餘段）（三號用地）的第一期在建辦公室大樓及附屬面積簽訂一份同意訂立租約的協議，涉及樓面面積約22.34萬平方呎，佔第一期該類可出租樓面的 70%，
該物業租金面價約每月每平方呎137元，不包括管理費、空調費、政府差餉及其他服務費及支出。至於租戶Jane Street Asia Limited為一家量化交易商和流通量提供者。
集團指，該物業將於2027年交付予租戶以作裝修。租賃年期為5年，自2028年1月1日起生效。租戶有權選擇續租4年，續租期期間的租金將按續租時的當時市場租值釐定。
至於三號用地將分兩期發展成為總樓面面積160萬平方呎之綜合用途項目，另有逾30萬平方呎綠化休憩空間供公眾使用，預計第一期於明年第四季及第二期於2032年第四季分別建成。
其他報道
京東在港申請「JoyTaxi」系列商標 疑進軍自動駕駛出租車市場
全日沽空金額增65% 比率16% 近兩周高 恒生中國企業沽空增5倍
恒指收市跌142點 科指跌1.7% 成交1個月最多 北水流入減96% 恒指國指連升兩周
MCP新都城中心推迪士尼公主主題活動 設六大打卡場景及期間限定店
廖宜建籲加快內地投資者以人民幣參與港股 釋放50萬億人幣超額儲蓄
新世界875億融資條款要求須獲銀行100%支持 否則取消交易
陳茂波：本月內將發表第二份數字資產政策宣言 圍繞金融服務與創新結合等