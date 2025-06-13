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高德地圖：去年公司技術在港落地至今 的士服務滿意度升八成

阿里巴巴（9988）旗下高德地圖去年5月初攻港，高德指，自去年技術方案落地以來，乘客對香港的士服務滿意度大幅提升了近八成，相信本港的士行業正迎來服務口碑的顯著轉變，亦引述的士車行指相關訂單增加、獲客成本亦有降低。

高德方面指，自去年初起，多家本土的士品牌陸續與高德達成合作，應用其提供的技術方案，並透露目前「幫到你出行」、「好的出行」、「高呼叫的」、「捷運紅綠的」等多家香港本地車行均已和高德地圖展開合作，並可使用平台技術方案。

高德方面引述幸運成車行旗下「幫到你出行」鄭姓總經理指，高德的解决方案令該車行能夠快速獲得網絡預約能力；在獲客上，能夠有效利用高德的平台和流量，降低其獲客成本，給司機帶來更多訂單。對於香港的士業，相關合作能夠快速實現數字化轉型，同時也始終保持品牌獨立、營運獨立，能夠幫助我們持續打造香港本土的的士品牌。

高德亦提及，在深圳，當地出租車協會基於高德方案搭建的巡網融合平台「深圳出租」，使司機人均小時線上收入增長21%，乘客滿意度提升43%。

高德地圖去年5月初攻港時，初期主攻網約的士市場，數月後被指放寬限制，允許私家車接單運營網約車業務，引發的士業界反彈，上月下旬曾有的士業界籌謀前往政總遞信情願，惟最後沒有下文。

港府方面，行政長官李家超近日談及相關問題時表明政府立場，指會打擊非法白牌車，惟業界亦要重視社會的負面評價，強調政府有決心提升的士和出租車的合法網約服務。

至於有業界聲音要求政府以500萬元價格回購的士牌，有消息指，政府內部沒打算、亦無方案回購的士牌。李家超則曾對此表示，動用公帑必須極度謹慎，業界已長期在特許經營權下獲利，促重視市民對的士服務未達要求的聲音。

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